Рождественскую литургию из Вознесенского собора Новосибирска покажут онлайн

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Трансляция будет организована для новосибирцев, которые не могут лично посетить храмы региона

Новосибирская митрополия Русской православной церкви опубликовала Рождественское послание митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

— … В этот светлый праздник поспешим и мы поделиться радостной спасительной вестью о Родившемся Богомладенце с каждым человеком, и особенно с теми, кто не может прийти в храм. Вспомним о тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке, понесем нашу радость тем, кто еще не переступил порог Церкви, но жаждет увидеть подлинную доброту и человечность.

Сегодня, в условиях, сложных для всей Святой Руси, нам надлежит заботиться и о тех, кто героически защищает землю Русскую на поле брани, об их семьях и близких. Во всех Епархиях Новосибирской митрополии ведётся большая социальная и благотворительная работа, объединяющая множество неравнодушных и самоотверженных людей, которые оказывают свою посильную помощь защитникам Отечества нашего. Всем им необходимо выразить признательность и благодарность за их нелёгкий труд. Молитвенно вспомянем и тех, кто жизнь свою сложил в бою, скончался от ранений, болезней или в пленении. Вечная им память! … — говорится в послании.

В ночь с 6 на 7 января на телеканалах ОТС и «Союз» состоится трансляция Божественной литургии в честь праздника Рождества Христова из Вознесенского кафедрального собора.  Жители Новосибирска и Новосибирской области, не имеющие возможность посетить в этот день храм, смогут увидеть богослужение из главного храма митрополии, пояснили в пресс-службе. Ход праздничного богослужения будет комментировать протоиерей Димитрий Долгушин.

Председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин в интервью РИА Новости рассказал, что самое важное на Рождество — посетить рождественское богослужение. По его словам, все православные христиане стараются накануне Рождества исповедоваться, подготовиться и приступить к Причастию. Он призвал дарить на Рождество и святки «какое-нибудь доброе дело, возможно, тому, кого мы не знаем или знаем мало».

Ранее редакция сообщала о том, что известный шеф-повар Сырников раскрыл новосибирцам секреты рождественского стола

Фото пресс-службы Новосибирской митрополии РПЦ.

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Застройщикам Новосибирска вновь разрешили не платить штрафы за срыв сдачи домов
Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вышла книга, посвященная реставрации исторических самолетов до летного состояния. Одним из ее авторов стал генеральный директор компании «Авиареставрация» Владимир Бернс. В интервью Infopro54 он рассказал о книге, об истории своей компании и о том, как и за чей счет восстанавливается техника военных лет.

 Владимир Андреевич, как и с чего начиналась история вашей компании?

Читать полностью

Застройщикам Новосибирска вновь разрешили не платить штрафы за срыв сдачи домов

Автор: Юлия Данилова

Накануне Нового года российские застройщики получили подарок. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении моратория по уплате штрафов за срывы сроков сдачи жилых комплексов до 31 декабря 2026 года.

Напомним, на итоговой конференции Президент РФ Владимир Путин заявлял, что мораторий на выплату неустоек за задержку застройщиками сдачи объектов не будет продлен в 2026 году. Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев предупреждал, что это может стать проблемой примерно для 30% застройщиков региона.

Читать полностью

Долги новосибирцев за ЖКХ на миллиард рублей переданы приставам

Автор: Юлия Данилова

За 11 месяцев 2025 года в Новосибирской области возбуждено почти 42 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. В аналогичном периоде прошлого года — 1,2 млрд рублей. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области. При этом, по сравнению с 2024 годом, количество исполнительных листов, предъявленных на исполнение, снизилось на 27 тысяч.

— За 11 месяцев 2025 года судебные приставы взыскали 615 млн рублей, что на 17,8% больше, чем в 2024 году, — констатировали в пресс-службе ведомства.

Читать полностью

«Защита от клеветы»: алгоритм действий в конфликтах с участием педагогов прописали школам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы типовую инструкцию для руководителей образовательных организаций, регламентирующую порядок действий в случае возникновения конфликтных ситуаций с участием учителей.

Документ был одобрен на заседании Совета Минпросвещения России по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Инструкция содержит чёткий и поэтапный алгоритм реагирования — от приёма обращения и сбора информации до рассмотрения конфликта на уровне комиссии образовательной организации и, при необходимости, на региональном уровне.

Читать полностью

Известный шеф-повар Сырников раскрыл новосибирцам секреты рождественского стола

Автор: Мария Гарифуллина

7 января в России будут отмечать Рождество — один из самых православных праздников. С этим праздником связаны особые гастрономические традиции. Известный российский ресторатор, шеф-повар и автор книг о русской кухне рассказал Infopro54 о главных принципах рождественского стола.

Рождеству предшествует сорокадневный пост (его называют Рождественским или Филипповым), который включает в себя отказ от многих продуктов. В праздник пост заканчивается, и блюда на рождественский стол готовятся сытные и, преимущественно, мясные.

Читать полностью

Развод подорожал в восемь раз в Новосибирске

Федеральные власти продолжают разрабатывать меры, направленные на укрепление и сохранение семьи. На этот раз по супругам, решившим развестись, решили ударить рублем. Так, с 1 января 2026 года госпошлина на расторжение брака выросла с 650 рублей до 5 тысяч рублей.

Обновленный тариф будут применять и к супругам, решившим развестись по взаимному согласию и не имеющим детей, и к тем, кто будет расторгать брак через суд. Напомним, что обращаться в судебные органы придется семьям с несовершеннолетними детьми и в случае несогласия мужа или жены.

Читать полностью
Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

Рождественскую литургию из Вознесенского собора Новосибирска покажут онлайн

Застройщикам Новосибирска вновь разрешили не платить штрафы за срыв сдачи домов

Самые громкие дела, возбужденные в отношении чиновников, в Новосибирской области

Долги новосибирцев за ЖКХ на миллиард рублей переданы приставам

Как безопасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в праздники, рассказали новосибирцам

«Защита от клеветы»: алгоритм действий в конфликтах с участием педагогов прописали школам Новосибирска

Известный шеф-повар Сырников раскрыл новосибирцам секреты рождественского стола

Развод подорожал в восемь раз в Новосибирске

Гостевые дома в четырех регионах Сибири запретили сдавать без включения в реестр

Новосибирских водителей призывают воздержаться от поездок

Праворульные машины станет сложнее регистрировать в Новосибирске

Сбор елей на утилизацию стартует 13 января в Новосибирске

Самые громкие аферы, выявленные в Новосибирской области в 2025 году

В центре Новосибирска протестируют адаптивную систему работы светофоров

Новосибирцы заводят домашних животных вместо детей

Новая мера поддержки появится у новосибирских семей с детьми

В Новосибирске начались аукционы на размещение ритуальных павильонов

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

