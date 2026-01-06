Рождественскую литургию из Вознесенского собора Новосибирска покажут онлайн

Новосибирская митрополия Русской православной церкви опубликовала Рождественское послание митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

— … В этот светлый праздник поспешим и мы поделиться радостной спасительной вестью о Родившемся Богомладенце с каждым человеком, и особенно с теми, кто не может прийти в храм. Вспомним о тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке, понесем нашу радость тем, кто еще не переступил порог Церкви, но жаждет увидеть подлинную доброту и человечность. Сегодня, в условиях, сложных для всей Святой Руси, нам надлежит заботиться и о тех, кто героически защищает землю Русскую на поле брани, об их семьях и близких. Во всех Епархиях Новосибирской митрополии ведётся большая социальная и благотворительная работа, объединяющая множество неравнодушных и самоотверженных людей, которые оказывают свою посильную помощь защитникам Отечества нашего. Всем им необходимо выразить признательность и благодарность за их нелёгкий труд. Молитвенно вспомянем и тех, кто жизнь свою сложил в бою, скончался от ранений, болезней или в пленении. Вечная им память! … — говорится в послании.

В ночь с 6 на 7 января на телеканалах ОТС и «Союз» состоится трансляция Божественной литургии в честь праздника Рождества Христова из Вознесенского кафедрального собора. Жители Новосибирска и Новосибирской области, не имеющие возможность посетить в этот день храм, смогут увидеть богослужение из главного храма митрополии, пояснили в пресс-службе. Ход праздничного богослужения будет комментировать протоиерей Димитрий Долгушин.

Председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин в интервью РИА Новости рассказал, что самое важное на Рождество — посетить рождественское богослужение. По его словам, все православные христиане стараются накануне Рождества исповедоваться, подготовиться и приступить к Причастию. Он призвал дарить на Рождество и святки «какое-нибудь доброе дело, возможно, тому, кого мы не знаем или знаем мало».

Ранее редакция сообщала о том, что известный шеф-повар Сырников раскрыл новосибирцам секреты рождественского стола.