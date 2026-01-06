Застройщикам Новосибирска вновь разрешили не платить штрафы за срыв сдачи домов

Накануне Нового года российские застройщики получили подарок. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении моратория по уплате штрафов за срывы сроков сдачи жилых комплексов до 31 декабря 2026 года.

Напомним, на итоговой конференции Президент РФ Владимир Путин заявлял, что мораторий на выплату неустоек за задержку застройщиками сдачи объектов не будет продлен в 2026 году. Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев предупреждал, что это может стать проблемой примерно для 30% застройщиков региона.

По итогам за 11 месяцев 2025 года около 25% проектов в Новосибирской области сдавались с задержкой. По информации Николаева, с учетом малоэтажных домов в Новосибирской агломерации больше 30 жилых долгостроев. Кроме того, 5 огромных 18-этажных домов от Министерства обороны. Самые знаковые долгострои находятся в центре: Сибирская, 30а, два корпуса, Кропоткина, 104 а, Урицкого, 19.

Ранее редакция сообщала о том, что за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов.