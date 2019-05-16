 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

РСХБ нарастил объем кредитования посевной кампании на 10%

  • 16/05/2019, 17:07
По программе льготного кредитования АПК банк предоставил аграриям на цели СПР 50,8 млрд рублей.

РСХБ нарастил объем кредитования посевной кампании на 10%За 4 месяца 2019 года Россельхозбанк увеличил финансирование сезонных полевых работ на 10,4% до 136,8 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По программе льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых банка предоставил аграриям на цели СПР 50,8 млрд рублей.

В сегменте малого и среднего бизнеса РСХБ выдал кредитных средств на проведение СПР 36,2 млрд рублей, из них более 35% малым формам хозяйствования. Прирост по сравнению с 2018 годом по МСБ составил 16%. Воспользовались кредитными продуктами банка с начала 2019 года свыше 2 тыс. заемщиков МСБ.

— РСХБ уделяет повышенное внимание финансированию сезонных полевых работ и оперативно реагирует на запросы сельхозтоваропроизводителей, в том числе малых форм хозяйствования. Помочь аграриям посеять и собрать первоклассный урожай – первостепенная задача РСХБ. Своевременно и качественно проведенные сезонные работы формируют основу для дальнейшего решения государственных задач в сфере АПК, в числе которых двукратное наращивание объемов экспорта сельхозпродукции, — отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Россельхозбанк последовательно увеличивает темпы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером на этом рынке. Только за последние пять лет объем выдачи средств аграриям увеличился в два раза, на проведение сезонных работ – на 75%. Кредитные программы РСХБ позволяют аграриям полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

16/05/2019, 12:27
Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 3 года) и удовлетворил исковые требования на сумму причиненного преступлением ущерба.
Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

16/05/2019, 10:39
К делу, в качестве третьего лица, привлекут ФАС.
«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

16/05/2019, 10:35
Компания планирует в 2020 году запустить в России продажи систем тромбоэкстракции.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

Поймать мутацию на генном уровне

16/05/2019, 18:59

S7 Airlines открывает рейсы в Воронеж

16/05/2019, 17:02

СГК удалось сократить сроки отключения горячей воды в Новосибирске на сутки на первом этапе испытаний

16/05/2019, 16:26

Более 40 тысяч жителей Новосибирской области прошли анкетный онкоскрининг

16/05/2019, 14:36

Привлечь федеральное внимание

16/05/2019, 14:15

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

16/05/2019, 12:27

Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

16/05/2019, 10:39

«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

16/05/2019, 10:35

Равные — не значит одинаковые!

16/05/2019, 09:00

Две новосибирские компании поставляют мороженое в Азию

15/05/2019, 20:27

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска