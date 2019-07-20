РСХБ окажет поддержку пострадавшим от паводка в Иркутской области клиентам банка

Россельхозбанк предоставит отсрочку по выплате кредитов жителям районов Иркутской области, пострадавшим в результате наводнения. Воспользоваться данной мерой поддержки и подать заявление об изменении условий кредитных сделок могут 1358 заемщиков. Совокупный объем обязательств данных клиентов перед РСХБ составляет 291 млн рублей. Обратиться за помощью в банк можно до 31.12.2019.

С 1 июля 2019 года РСХБ предоставляет этой категории розничных клиентов отсрочку погашения процентов по кредитам в срок до 31 декабря 2019 года и суммы основного долга – до 30 июня 2020 года. При этом банк пролонгирует окончательный срок возврата кредита на 12 месяцев.

— Работа на сельских территориях – стратегическая задача Россельхозбанка. Для жителей села мы «свой» банк. Банк, который всегда рядом и готов оказать поддержку. И сейчас, когда Иркутская область пострадала от разгула стихии, мы не имели права оставаться в стороне. РСХБ пошел навстречу клиентам: сдвинул сроки погашения кредитных обязательств и отменил штрафы, не уплаченные на 1 июля 2019 года. Мы рассматриваем и другие меры поддержки людей, проживающих в зоне наводнения, — отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Режим чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области был объявлен 27 июня 2019 года из-за подтопления ряда населенных пунктов, расположенных в поймах рек Ия, Уда, Бирюса.

Фото: пресс-служба банка