Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей

12 октября в Госдуме предложили обязать супругов проходить примирительную процедуру перед разводом. Психолог Екатерина Сизикова комментирует, как сохранить брак и где точка невозврата.

Первые признаки разрыва — холодность, раздражительность, агрессия и желание отстраниться. Если негативные эмоции преобладают, а конфликты не решаются, нужно обратиться к специалисту. К сожалению, по словам эксперта, большинству людей сейчас проще развестись, чем работать над собой.

— Стоит разобраться: какую проблему вы решите разводом? А если вы останетесь вместе, будет лучше или хуже? Разрыв проживается как острое горе. Это потеря человека, статуса, образа жизни. Чтобы выйти без конфликтов, нужно быть очень осознанными, — рассказал специалист издания Горсайт.

По её мнению, лишь 5% пар могут справиться без профессиональной терапии.

Эксперт считает, что сохранять брак ради детей неправильно, так как ребёнок наблюдает за отношениями родителей. Сизикова не исключает, что он вырастет и бессознательно воспроизведёт те же модели поведения.

— У меня есть пары, чьи дети ко мне идут в терапию. Сценарии как под копирку. Говорят ли они родителям спасибо, за то, что те жили вместе ради детей? Нет и даже наоборот — это их боль, — делится эксперт.

По ее словам, детям всегда непросто пережить развод родителей. Но есть способ смягчить удар. Психологи советуют не просто рассказать о расставании, но и показать ребёнку, что родители остаются его мамой и папой. Важно поддерживать контакт с ребёнком, быть рядом. Отношения с бывшим супругом должны быть спокойными. Это поможет ребёнку пережить сложный период.

