Новосибирские семьи начнут получать новую выплату

С 2026 года работающие родители двух и более детей в российских регионах, включая Новосибирскую область, смогут получить новую социальную выплату. Она будет предоставляться ежегодно. Эта мера поддержки предназначена для работающих родителей, с чьих доходов в течение года удерживался НДФЛ в размере 13%. По итогам года налог пересчитают по сниженной ставке – 6%. Разницу вернут семье.

Выплата доступна гражданам России, постоянно проживающим в стране, при следующих условиях:

Дети также граждане РФ.

В семье двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно).

Родитель официально трудоустроен, платит НДФЛ и не имеет задолженности по алиментам.

Имущество семьи не превышает установленного перечня,а среднедушевой доход не выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума в регионе за год, предшествующий году обращения за выплатой. В Новосибирской области в этом году этот «порог» — 26 067 рублей, так как региональный прожиточный минимум на душу населения в прошлом году был 17 378 рублей.

Эта социальная помощь предоставляется ежегодно. Получить её может любой из родителей, если выполнены определённые условия. Выплата оформляется по заявлению, которое можно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за тем, за который начислен НДФЛ. Например, в 2026 году можно подать заявление на выплату по итогам уплаты налога в 2025 году. Подать заявление можно через портал госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Новосибирской области.

После получения заявления региональное отделение СФР само обратится в другие ведомства для получения документов и данных, необходимых для назначения выплаты. Заявителю нужно будет предоставить дополнительные справки только в исключительных ситуациях, если информация о его жизненной ситуации отсутствует в государственных информационных системах.

Размер ежегодной выплаты зависит от суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного заявителем. К примеру, если один из супругов заработал 600 000 рублей за 2025 год (то есть 50 000 рублей в месяц до вычета НДФЛ), сумма налога составит 78 000 рублей. При ставке 6% налог был бы равен 36 000 рублей. Таким образом, разница в 42 000 рублей будет возвращена родителю.

