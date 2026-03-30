«У нас все почищено»: Группа «ВИС» опровергает угрозу подтопления в Новосибирске из-за четвертого моста

Система водоотведения четвертого моста в Новосибирске выполнена в соответствии с проектом и функционирует в штатном режиме. Ливневая канализация прочищена и промыта, заключён договор с подрядной организацией по оперативному предоставлению машины с насосом в случае возникновения засоров. Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

— Группа «ВИС» в зоне своей ответственности как эксплуатанта моста вывезла весь снег в районе правобережной развязки. Угрозы подтоплений из-за объектов концессионного соглашения нет, — подчеркнули в компании.

Напомним, в минувшие выходные стало известно, что власти Новосибирска готовятся ввести режим повышенной готовности на участках в створе улиц Ипподромской и Зыряновской, а также в районе площади Инженера Будагова. Причиной стали риски подтопления этих территорий талыми и дождевыми водами из-за отсутствия водоотведения от транспортной развязки мостового перехода через Обь. Проект соответствующего постановление опубликован на официальном сайте города.

Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности из-за паводка планируют ввести в Новосибирской области.