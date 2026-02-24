В Центральном районе Новосибирска из-за аварии без света остались почти 50 домов

В ночь на 23 февраля в Центральном районе Новосибирска произошло отключение электричества. Причиной стал обрыв кабельной линии электропередач из-за незаконного снегоотвала. Без света остались жильцы многоквартирных и частных домов на улицах Ипподромской, Державина и Ломоносова. Об этом сообщили в компании «Россети Новосибирск».

— Энергетики определили конкретное место повреждения кабеля и готовы приступить к раскопкам. Однако существенно осложняет процесс огромная масса снега, незаконно размещенного на парковке, морозная погода и промерзший грунт, — отмечается в сообщении.

На месте работают десять человек и шесть единиц техники. Электроснабжение планируют восстановить до 14:00 местного времени.

Для доступа к поврежденному участку кабеля бригады «Россети Новосибирск» используют спецтехнику, чтобы расчистить снежные завалы на парковке.

В «Россети Новосибирск» добавили, что около 30% домов удалось подключить к дизельному генератору.

Ранее редакция сообщала о том, что масштабная авария на подстанции на несколько часов оставила Академгородок без света.