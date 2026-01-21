Новосибирский автоэксперт высказался об изменениях в обучении в автошколах с марта

С марта 2026 года в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах. Теперь теорию можно будет изучать онлайн, а количество часов практики для категории «В» возрастет. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев из партии «Единая Россия».

— Приказ Минпросвещения об утверждении новых примерных программ обучения водителей вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет, до 2032 года, — сказал парламентарий, отметив, что этот документ является еще одним шагом к повышению качества подготовки в автошколах.

Депутат рассказал об увеличении часов практики для желающих получить категорию «B». Учиться станет проще. Например, теорию можно будет изучать онлайн. Для получения новой категории больше не потребуется проходить полный курс — достаточно освоить дополнительные модули. Кроме того, навыки можно будет отрабатывать не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий.

Парламентарий отметил, что поправки кардинально меняют подход к оказанию первой помощи в случае ДТП. В теорию также будут включены правила взаимодействия с водителями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Уточнят порядок использования электронных документов, включая цифровые права и полис ОСАГО.

— Очень важно, на мой взгляд, то, что теперь при обучении в автошколе будут рассказывать об опасном вождении, начиная с понятия и заканчивая рисками, — отметил Федяев.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков поддержал идею перевести теорию на онлайн-формат.

— Во-первых, автошколы смогут сэкономить на аренде помещений. Опыт пандемии показал, что удалённая работа возможна и эффективна. Например, студенты и школьники успешно учились онлайн, и это не привело к значительным потерям в знаниях. Если человек действительно хочет учиться, он может получать знания через видеоконференции. Во-вторых, людям не придётся тратить время на поездки в автошколу. У них освободится огромное количество времени, которое можно потратить на другие дела, — рассказал Ашурков.

