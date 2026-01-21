Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Общество

Новосибирский автоэксперт высказался об изменениях в обучении в автошколах с марта

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Теорию можно будет изучать онлайн

С марта 2026 года в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах. Теперь теорию можно будет изучать онлайн, а количество часов практики для категории «В» возрастет. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев из партии «Единая Россия».

— Приказ Минпросвещения об утверждении новых примерных программ обучения водителей вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет, до 2032 года, — сказал парламентарий, отметив, что этот документ является еще одним шагом к повышению качества подготовки в автошколах.

Депутат рассказал об увеличении часов практики для желающих получить категорию «B». Учиться станет проще. Например, теорию можно будет изучать онлайн. Для получения новой категории больше не потребуется проходить полный курс — достаточно освоить дополнительные модули. Кроме того, навыки можно будет отрабатывать не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий.

Парламентарий отметил, что поправки кардинально меняют подход к оказанию первой помощи в случае ДТП. В теорию также будут включены правила взаимодействия с водителями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Уточнят порядок использования электронных документов, включая цифровые права и полис ОСАГО.

— Очень важно, на мой взгляд, то, что теперь при обучении в автошколе будут рассказывать об опасном вождении, начиная с понятия и заканчивая рисками, — отметил Федяев.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков поддержал идею перевести теорию на онлайн-формат.

— Во-первых, автошколы смогут сэкономить на аренде помещений. Опыт пандемии показал, что удалённая работа возможна и эффективна. Например, студенты и школьники успешно учились онлайн, и это не привело к значительным потерям в знаниях. Если человек действительно хочет учиться, он может получать знания через видеоконференции. Во-вторых, людям не придётся тратить время на поездки в автошколу. У них освободится огромное количество времени, которое можно потратить на другие дела, — рассказал Ашурков.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сократили сроки выдачи водительских удостоверений.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : изменение Автошкола

92
0
0
Предыдущая статья
Цены на бензин вновь начали расти в Новосибирской области в январе
Следующая статья
Названы лидеры среди работодателей в рейтинге HeadHunter

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение магазина

Автор: Юлия Данилова

В двухэтажном коммерческом здании, расположенном на улице Наумова,26 в Первомайском районе произошло обрушение конструкций. Как сообщили в областной прокуратуре, на месте работают спасательные службы, которые ведут разбор завала.

— На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь, — уточнили в ведомстве.

Читать полностью

Цены на бензин вновь начали расти в Новосибирской области в январе

Автор: Артем Рязанов

В начале января 2026 года в регионе был отмечен рост розничных цен на автомобильное топливо — в среднем на 50 копеек за литр.

По данным Новосибирскстата, на 12 января 2026 года средняя цена литра АИ-92 в регионе составляла 59,22 рубля, АИ-95 — 63,18 рубля, а АИ-98 — 84,56 рубля.

Читать полностью

Готовность новой поликлиники на улице Чистякова оценили в 80%

Автор: Артем Рязанов

Поликлинику №13 на улице Чистякова в Кировском районе Новосибирска планируется открыть до конца первого квартала 2026 года. Она возводится в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), готовность объекта составляет 80%, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области.

— Заканчивается внутренняя отделка подвальных помещений, где расположится высокотехнологичное оборудование, которое уже завезено. Второй и третий этажи готовы. На первом этаже идет монтаж электропроводки и потолков. Водоснабжение и канализация подведены. Вопрос теплоснабжения находится на этапе финальной проработки, — отметила депутат регионального парламента Елена Спасских.

Читать полностью

Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

Автор: Юлия Данилова

На рассмотрение комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о брошенных управляющими компаниями малоквартирных домах.  По данным депутата Антона Бурмистрова, в этот список по городу входят более 140 домов. Председатель комиссии Александр Тарасов отметил, что в самом начале реформы ЖКХ жилой фонд распределили между частными компаниями и негласно была договоренность: к выгодным многоквартирным домам брать социальную нагрузку в виде малоквартирных (с которых малая выгода).

— Проходят десятилетия и капитал старается сбросить с себя социальную ответственность и сосредоточиться исключительно на максимизации прибыли. Кроме того, даже и на «выгодных» домах эффективность обслуживания далеко от того, которое обещали реформаторы. Рыночная конкуренция не приводит к уменьшению цен и улучшению качества услуг. Даже рядовые рабочие УК не особо купаются в прибыли. Растут только прибыли учредителей частных компаний и управленцев, — заявил Бурмистров.

Читать полностью

Новосибирская область направит 5 млрд рублей на жилье для сирот в 2026 году

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области сохраняются стабильные объемы финансирования обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2026 году на эти цели будет направлено не менее 5 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.

По итогам 2025 года жильем было обеспечено 1228 человек, что превышает показатель 2024 года. Из них 371 человек воспользовался альтернативной мерой поддержки — жилищным сертификатом, который позволяет дополнять средства сертификата собственными накоплениями, материнским или областным капиталом.

Читать полностью

Ограничить рекламу «вредной» еды для детей предложили общественники

Автор: Артем Рязанов

Екатерина Лещинская, глава движения «Здоровое Отечество», предложила ограничить рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении, радио и в интернете, если она нацелена на детей.

— Предлагаем рассмотреть следующие меры: установление временных ограничений на рекламу продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении и радио (в том числе с 06:00 до 23:00); введение ограничений на платное продвижение такой продукции в сети Интернет, включая социальные сети и видеохостинги, особенно в контенте, ориентированном на несовершеннолетних, — сказано в документе.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество Право&Порядок

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение магазина

Финансы

Названы лидеры среди работодателей в рейтинге HeadHunter

Общество

Новосибирский автоэксперт высказался об изменениях в обучении в автошколах с марта

Общество

Цены на бензин вновь начали расти в Новосибирской области в январе

Власть

Дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей

Общество

Готовность новой поликлиники на улице Чистякова оценили в 80%

Бизнес Промышленность

Инвестор построит под Новосибирском завод горячего цинкования

Власть

Новосибирская область установила срок реформы местной власти

Бизнес

По итогам 2025 года число откликов на вакансии Сбера достигло 5 млн — максимума за всю историю компании

Бизнес Власть Город

Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

Власть Общество

Новосибирская область направит 5 млрд рублей на жилье для сирот в 2026 году

Общество

Ограничить рекламу «вредной» еды для детей предложили общественники

Общество

В Новосибирске под угрозой сноса может оказаться историческое здание начала ХХ века

Бизнес Общество

«Вакансии-призраки»: новосибирцы игнорируют целый ряд предложений работодателей

Общество

Ущерб от незаконной охоты в Новосибирской области составил более 20 миллионов

Общество

Вузы Новосибирска обновляют условия поступления в приемную кампанию 2026 года

Бизнес Город Общество

В Новосибирске в январе закрылись девять ресторанов и кафе, среди них IL Патио

Культура Общество

Новосибирцам показывают военно-патриотическую живопись

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности