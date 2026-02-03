Новосибирская область будет согласовывать министра спорта с федеральным ведомством

Новосибирская область, как и другие регионы России, будет обязана согласовывать с Министерством спорта РФ назначение и освобождение от должности руководителя регионального профильного ведомства. Соответствующий законопроект, подготовленный Минспортом России, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Спорт был включен в перечень сфер, где федеральный центр намерен усилить управленческую связность для внедрения единых стандартов, синхронизации программ и контроля за использованием выделяемых средств. Официальной целью нововведения называют необходимость синхронизации государственной политики и повышение персональной ответственности на местах. Формальное подчинение министра губернатору сохранится, но кадровое решение станет частью общей отраслевой логики.

Этот шаг является продолжением курса на выстраивание так называемых параллельных вертикалей управления. Ранее по схожему пути пошли Минфин, Минстрой, Минздрав и Минпросвещения. Новый механизм также рассматривается как инструмент контроля за эффективностью расходования федеральных субсидий, объемы которых в спортивной отрасли значительны.

Напомним, в Новосибирской области министром физической культуры и спорта с момента преобразования департамента в министерство (2018 год) является Сергей Ахапов. С 2012 по 2016 год он возглавлял региональный департамент спорта до его переименования в министерство. В будущем любое решение о назначении на эту должность должно будет получить одобрение федерального Минспорта.

