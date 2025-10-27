С 1 ноября долги по налогам с новосибирцев будут взыскивать без суда

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила взыскания налоговой задолженности с граждан. Теперь налоговые органы смогут списывать задолженности с банковских счетов без решения суда. Соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении.

Сейчас для списания средств с банковского счета должника налоговикам необходимо получить судебный приказ. Однако судебный порядок взыскания задолженности сохранится. Он останется в силе, если плательщик оспорил долг и подал жалобу, до тех пор пока налоговый орган не примет решение о его взыскании. Также судебный порядок будет применяться, если разногласия не удалось урегулировать в досудебном порядке.

Досудебный порядок взыскания долгов в настоящее время применяется только к организациям и предпринимателям.

По данным Минфина Новосибирской области, по итогам первого полугодия 2025 года, недоимка по налогам в бюджет составила 7 млрд рублей, из них 30% (2,3 млрд) пришлось на налог на прибыль организаций, 20% (1,4 млрд) — НДФЛ, 18% (1,2 млрд) — налоги на совокупный доход, 12% (839 млн) — транспортный налог и т.д.

