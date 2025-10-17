Чиновница и риэлтор под Новосибирском похитили деньги, выделенные на детей-сирот

Руководитель отдела администрации Купинского района подозревается в превышении должностных полномочий при обеспечении жильем детей-сирот. Как установили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области, чиновница вступила в сговор с риэлтором для реализации схемы незаконного обогащения.

Риэлтор приобрел по заниженной стоимости квартиру, ранее предоставленную в собственность ребенку-сироте, а потом продал ее на аукционе администрации Купинского района по завышенной стоимости. Аукцион проводился с целью приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Полученной от продажи прибылью в размере 1,7 млн рублей чиновница и риэлтор распорядились по своему усмотрению.

В отношении руководителя отдела Купинской администрации возбуждено уголовное дело. УФСБ ведет работу по установлению других эпизодов противоправной деятельности чиновницы

Напомним, общий бюджет 2025 года на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в регионе составляет порядка 5 млрд рублей, что позволит обеспечить квартирами более 1000 сирот. Для сравнения: в прошлом году в регионе выделили 4,3 млрд рублей, годом ранее — 3,7 млрд рублей.

В Новосибирске в 2025 году жильём будут обеспечены 522 новосибирца из числа детей-сирот — на 59 человек больше, чем планировалось, сообщала мэрия города. На эти цели Новосибирску выделено 2.5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что главу Венгеровского района попался на растрате денег на жилье для сирот.