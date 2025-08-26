Жители Новосибирска ответили на вопрос об установке мессенджера МАХ

Жители Новосибирска высказали свое мнение о новом отечественном мессенджере МАХ. Согласно опросу, проведенному Infopro54, 21% респондентов планируют установить приложение, в то время как 29% уже пользуются им. Столько же опрошенных, 29%, заявляют, что отказываются от установки, а еще 21% готовы перейти на МАХ в случае, если другие мессенджеры перестанут работать.

Результаты опроса показывают неоднозначное отношение к новому продукту. Но при этом те, кто уже установил мессенджер, говорят, что количество пользователей в нем ежедневно растет. Как сказал один из собеседников редакции, «видно же, что туда постепенно перетекает записная книжка». Значительная часть опрошенных подчеркивает, что установка нового мессенджера связана с работой: переписку по рабочим вопросам организации переводят в МАХ. Это уже сделали многие новосибирские медучреждения, библиотеки, институты. Общение по личным вопросам многие пока продолжают вести в более привычных мессенджерах.

В соцсетях и на тематических форумах идет активное обсуждение МАХ. Кроме расширения возможностей платформы пользователей интересуют вопросы безопасности и доступа мессенджера к данным, которые есть в телефоне.

— По большому счету, всё, что обсуждается, тесно связано с тем функционалом, который заложен в мессенджер. Люди же хотят не просто там переписываться, они хотят звонки. Соответственно, доступ к микрофону. Они хотят видео и показывать, что происходит у них на экране. Соответственно, доступ к экрану, к камере, и все остальное. Аналогичные права запрашивают и другие мессенджеры, потому что без доступа к определенным функциям устройства невозможно обеспечить полноценную работу приложения. Современные проекты, в том числе мессенджеры действительно хотят знать о пользователе как можно больше. Им это нужно в первую очередь для коммерциализации и целевой рекламы. Это является общей практикой в цифровой эпохе, — сказал в беседе с Infopro54 заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

Что касается будущего МАХ, эксперты выделяют несколько ключевых событий, которые могут повлиять на его популярность: переход школьных чатов с 1 сентября, развитие направления для бизнеса, открытие возможности создания каналов для всех пользователей и интеграция с Госуслугами. Также, напомним, с 1 сентября текущего года на телефоны в России обязательна предустановка нового мессенджера.

Ранее редакция сообщала, как к новому российскому мессенджеру относятся подростки и почему очень активно его обсуждают.