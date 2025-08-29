Рекламодателям

Телекоммуникационное оборудование обновили в Калининском районе Новосибирска

  • 29/08/2025, 12:45
Телекоммуникационное оборудование обновили в Калининском районе Новосибирска
В результате к сети подключились примерно 7500 жителей

Цифровая экосистема МТС продолжает развивать фиксированную сеть в Новосибирске, увеличивая охват стационарной сети. Благодаря модернизации оборудования и включению новых зданий в инфраструктуру, примерно 7500 жителей Калининского района теперь имеют доступ к домашнему интернету.

В частности, возможность подключения к сети появилась у жителей жилых массивов Снегири и Родники, а также жилых комплексов Онега и Infinity. Кроме того, домашний интернет стал доступен и в Юбилейном жилмассиве.

Ранее редакция сообщала, что апдейт оборудования проводился в Первомайском районе.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

1 778

Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии МТС


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Дожди ожидают новосибирцев на предстоящих выходных
29/08/25 15:00
Общество
Новосибирских предпринимателей предлагают обязать доплачивать работникам за стаж
29/08/25 14:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Вице-премьер России Чернышенко открыл корпус поточных аудиторий НГУ
29/08/25 13:30
Власть Наука Образование
Андрей Белевцев: ИИ изменил подход в разработке технологических решений во всем мире
29/08/25 13:27
Бизнес
С 1 сентября в Новосибирске вступает в силу ряд новшеств в сфере недвижимости
29/08/25 13:00
Недвижимость Общество
Телекоммуникационное оборудование обновили в Калининском районе Новосибирска
29/08/25 12:45
Технологии
В Новосибирске упали продажи машиномест в новостройках
29/08/25 12:00
Бизнес Недвижимость
В Новосибирскую область ввезли более 400 тонн цветов
29/08/25 11:30
Бизнес ВЭД
Вузы и бизнес в Новосибирске обсудили, как готовить инженерный спецназ
29/08/25 11:00
Бизнес Образование Технологии
«Они называют ее депра»: новосибирцы диагностируют у себя СДВГ и депрессию с помощью соцсетей
29/08/25 10:00
Общество
Новые медучреждения в Новосибирске оказались одними из самых дорогих в стране
29/08/25 9:00
Бизнес Власть Недвижимость
В Новосибирске запретили полеты беспилотников с 1 до 15 сентября
28/08/25 19:15
Власть Город Общество
В Новосибирской области создадут более 40 агроклассов
28/08/25 19:00
Агропром Образование
Ключевые аспекты реабилитации участников СВО обсудили на «Технопроме-2025»
28/08/25 18:42
Власть
Импортозамещение в IT: губернатор Травников обозначил приоритеты на «Технопроме-2025»
28/08/25 17:53
Власть
В новосибирском метро появились наклейки с номерами помощи для маломобильных
28/08/25 17:45
Общество
Новосибирские компании активно используют ИИ для эффективных онлайн-встреч
28/08/25 17:13
Технологии
Минпросвещения создаст комиссию по защите чести и достоинства учителей в России
28/08/25 17:00
Образование
Реконструкция моста через Иню в Новосибирске близится к завершению
28/08/25 16:45
Власть
Новый урожай картофеля начали собирать в Новосибирской области
28/08/25 16:00
Агропром Общество
Популярное
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Новости компаний
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять