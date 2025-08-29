Телекоммуникационное оборудование обновили в Калининском районе Новосибирска

Цифровая экосистема МТС продолжает развивать фиксированную сеть в Новосибирске, увеличивая охват стационарной сети. Благодаря модернизации оборудования и включению новых зданий в инфраструктуру, примерно 7500 жителей Калининского района теперь имеют доступ к домашнему интернету.
В частности, возможность подключения к сети появилась у жителей жилых массивов Снегири и Родники, а также жилых комплексов Онега и Infinity. Кроме того, домашний интернет стал доступен и в Юбилейном жилмассиве.
Ранее редакция сообщала, что апдейт оборудования проводился в Первомайском районе.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
