Дата открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске обсуждается

В Новосибирске под контролем мэрии завершаются работы на станции метро «Спортивная», открытие которой запланировано на сентябрь 2025 года. Точная дата сейчас обсуждается.

На данный момент строительство завершено на 99%. Сейчас на станции настраивают внутренние инженерные системы, установили навигационные таблички и указатели, чтобы пассажирам было проще ориентироваться.

— Элементы размещены в вестибюле, на платформе, над эскалаторами и у входов на станцию, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Навигационные указатели помогут пассажирам легко найти выходы к парку «Арена», пешеходному переходу и дамбе Октябрьского моста. Они также указывают направления к соседним станциям метро. Для удобства пассажиров выходы пронумерованы.

Напомним, в июне мэр Максим Кудрявцев сообщал, что перед подрядчиком поставлена задача обеспечить строительную готовность станции к 1 сентября.

Строительство станции «Спортивная» началось в Новосибирске в 2019 году. В городской администрации неоднократно отмечали, что в процессе возведения объекта были выявлены некоторые отклонения от проекта, что приводило к сдвигу сроков сдачи станции. В конце декабря 2024 года разрешение на строительство станции метро «Спортивная» было продлено до конца декабря 2025 года. С 28 января работы по её завершению ведутся в режиме повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия заключила контракт на обновление генеральной схемы новосибирского метро. Ее выполнит ОАО «Минскметропроект».