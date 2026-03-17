К проекту по расширению ГПНТБ Новосибирска подключился полпред

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил, что совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации будет ходатайствовать перед главой государства о том, чтобы реализовать первоначальный замысел архитекторов и возвести вторую очередь ГПНТБ СО РАН. Об этом он заявил в ходе оценки результатов капитального ремонта библиотеки.

— Необходимо обеспечить необходимое увеличение площади книгохранилища, — добавил Серышев.

ГПНТБ СО РАН является одной из старейших библиотек России, свою деятельность она начала в 1918 году в Москве. В Новосибирске библиотека работает с 1958 года. В настоящее время хранилище библиотеки перегружено — количество томов в два раза превышает проектную мощность здания, существует острая необходимость в расширении площади.

Напомним, в январе председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон сообщал, что предпроект развития Государственной научно-технической публичной библиотеки (ГПНТБ) в Новосибирске анализируется Минэкономразвития России с точки зрения финансов. Его расчетная стоимость — до 10 млрд рублей

Ранее редакция сообщала о том, что на участке за ГПНТБ могут разрешить построить жилье, так как только за счет федеральных денег сегодня добиться не получится из-за изменения принципа финансирования проектов.