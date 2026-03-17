К проекту по расширению ГПНТБ Новосибирска подключился полпред

Автор: Юлия Данилова

Ранее отмечалось, что для создания второй очереди библиотеки необходимо до 10 млрд рублей

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил, что совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации будет ходатайствовать перед главой государства о том, чтобы реализовать первоначальный замысел архитекторов и возвести вторую очередь ГПНТБ СО РАН. Об этом он заявил в ходе оценки результатов капитального ремонта библиотеки.

— Необходимо обеспечить необходимое увеличение площади книгохранилища, — добавил Серышев.

ГПНТБ СО РАН является одной из старейших библиотек России, свою деятельность она начала в 1918 году в Москве. В Новосибирске библиотека работает с 1958 года. В настоящее время хранилище библиотеки перегружено — количество томов в два раза превышает проектную мощность здания, существует острая необходимость в расширении площади.

Напомним, в январе председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон сообщал, что предпроект развития Государственной научно-технической публичной библиотеки (ГПНТБ) в Новосибирске анализируется Минэкономразвития России с точки зрения финансов. Его расчетная стоимость — до 10 млрд рублей

Ранее редакция сообщала о том, что на участке за ГПНТБ могут разрешить построить жилье, так как только за счет федеральных денег сегодня добиться не получится из-за изменения принципа финансирования проектов. 

Фото предоставлено пресс-службой полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе.

ХК «Сибирь» победил ЦСКА и вышел в плей-офф

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Хозяева забили три мяча: Михаил Абрамов (15-я минута), Чейз Эванс Приски (38) и Антон Косолапов (40). Гости ответили двумя голами: Дмитрий Бучельников (29) и Виталий Абрамов (52).

Беларусь запретила ввоз КРС, свиней и мяса из Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Республика Беларусь ввела временные ограничения на ввоз ряда товаров из Новосибирской области и еще 19 регионов России. Соответствующее указание 11 марта подписал главный государственный ветеринарный инспектор республики Иван Смильгинь (документ есть в распоряжении Infopro54). Запрет на экспорт продукции животноводства вступил в силу с 13 марта 2026 года.

Решение об ограничениях Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза объясняет ухудшением эпизоотической ситуации на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Под запрет попал широкий перечень товаров, подконтрольных ветеринарному надзору. В их числе крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, дикие парнокопытные животные, верблюды и другие представители семейства верблюжьих, а также зоопарковые и цирковые парнокопытные животные. Ограничения касаются также спермы быков, баранов, хряков и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и свиней.

Режим чрезвычайной ситуации из-за болезней скота введен в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области режим ЧС введен уже с 16 февраля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Режим ЧС позволяет эффективно координировать действия, максимально купировать перемещение животных. Он будет действовать до решения вопроса с пастереллезом, — добавил чиновник.

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области объявлен повторный аукцион по выбору подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима и тепловой сети. Заказчиком выступает МУП города Искитима «Дирекция единого заказчика». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 1,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных участников продлится до 30 марта. Предыдущая попытка найти подрядчика с начальной ценой более 1,4 млрд рублей не состоялась из-за отсутствия заявок.

Как следует из документов, финансирование объекта будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов: 86,67% составит доля бюджета субъекта РФ (Новосибирской области) и 13,33% — города Искитима.

Правительство НСО утвердило пакет мер для помощи пострадавшим фермерам

Помимо действующей компенсации за изъятых животных (свыше 70 тысяч рублей за взрослую корову весом 400 кг), было принято решение о предоставлении социальной поддержки тем, кто оказался в сложном положении из-за частичной потери дохода вследствие ликвидации животных в рамках противоэпизоотических мер.

Проект Постановления Правительства «О социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием животных» предусматривает ежемесячную материальную помощь в течение девяти месяцев. Размер выплат составит среднедушевой прожиточный минимум, установленный для Новосибирской области. Эту помощь получат собственники изъятых животных и члены их семьи, проживавшие по адресу изъятия на момент этого события. К членам семьи относятся супруги, их родители, дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, являющиеся студентами очной формы обучения. Таким образом, для семьи из четырех человек общая сумма выплат достигнет 668 160 рублей.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

