Ещё 2 месяца действует повышенная выплата при заключении контракта с Минобороны

Жители Новосибирской области имеют возможность до конца текущего года, а именно до 31 декабря 2025, оформить контракт с Министерством обороны Российской Федерации на особо привлекательных условиях и получить более 2,2 миллионов рублей уже в течение первого месяца службы.

Эта сумма складывается из увеличенной единовременной выплаты в размере двух миллионов рублей, а также ежемесячного денежного довольствия контрактника в зоне проведения специальной военной операции, составляющего 210 тысяч рублей. Общий объем выплат за первый год службы превысит 4,5 миллиона рублей. Данные условия действительны исключительно до 31 декабря 2025 года.

По словам Алексея Кириллова, руководителя департамента административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, решение о значительном повышении единовременной выплаты для подписывающих контракты о военной службе было принято региональным Правительством во главе с губернатором Андреем Травниковым в рамках Года Защитника Отечества с целью усиленной поддержки жителей области, желающих встать на защиту страны.

Сами кандидаты на контрактную службу подчеркивают, что не только материальное вознаграждение является стимулом. Главным мотивом они называют возможность внести свой вклад в защиту Родины, служить рядом со своими земляками, вдохновляясь примером знакомых, родственников, видя их достижения, успехи и боевые заслуги. Правительство региона оказывает всемерную поддержку своим военнослужащим.

Новосибирская область – один из лидеров по объему помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Контрактники имеют широкий спектр социальных гарантий и льгот, в том числе кредитные и налоговые каникулы, списание кредитных долгов, бюджетные места в вузах для детей, бесплатный отдых детей в летних лагерях, получение статуса ветерана боевых действий со всеми вытекающими гарантиями, бесплатное лечение и реабилитацию. Также обеспечивается оперативное решение всех жизненных вопросов, возникающих у членов семей военнослужащих.

Оформить контракт можно в течение одного дня в специализированном пункте отбора, расположенном в Новосибирске по адресу ул. Добролюбова, 16. Получить информацию о порядке поступления на военную службу по контракту, положенных выплатах и социальных гарантиях, а также ответы на все вопросы можно по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru