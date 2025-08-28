Сбер и Новосибирская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта

Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и губернатор региона Андрей Травников.
В рамках партнёрства стороны будут совместно развивать и внедрять инновационные решения, стимулировать научные исследования и создавать новые технологические сервисы для бизнеса и населения.
Особое внимание будет уделено применению передовых AI-технологий Сбера для автоматизации и цифровизации ключевых отраслей экономики региона, таких как IT-индустрия и промышленность.
Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:
«Развитие национальной модели генеративного искусственного интеллекта — это стратегический приоритет, ключ к технологической независимости и безопасности нашей страны. Отечественные решения такие как GigaChat, гарантируют максимальную защиту данных и заслуживают доверия со стороны пользователей, бизнеса и государства. Внедряя российские AI-модели в бизнес-процессы, мы не просто повышаем эффективность госуправления, но и делаем жизнь людей лучше, а госуслуги — доступнее. Мы уверены, что партнёрство с правительством Новосибирской области станет успешным примером того, как национальные технологии выводят инфраструктуру на новый уровень».
Губернатор Андрей Травников поблагодарил руководство Сбербанка за то, что его большая команда постоянно поддерживает Новосибирскую область.
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:
«Мы это ценим — достаточно сильные кадровые проекты, всё, что касается цифровой трансформации — Сбер всегда рядом, в том числе в части внедрения искусственного интеллекта. Мы в Правительстве области выработали комбинированный путь: где-то готовы идти на эксперименты, но, когда доходим до решения о внедрении, здесь подход очень прагматичный. Команда Сбера, Новосибирского отделения эту позицию разделяет, в чём-то они занимают проактивную позицию, подталкивают нас, а в чём-то относятся с пониманием к нашим подходам. В сфере искусственного интеллекта мы стараемся избежать модных увлечений и выбираем те проекты, где видим явный эффект. Но, тем не менее, не стоим на месте, ищем, где ещё можно получить результат. С подсказки Сбера приняли дополнительные решения: первое — создать лабораторию генеративного ИИ с минимальным штатом не для того, чтобы заместить сторонних разработчиков, а для того, чтобы быть квалифицированным заказчиком и понимать, где искать те самые эффекты от принимаемых решений. И второе — у нас совместно со Сбером и минздравом в пилотном режиме реализован проект по инсультам, социальный эффект очевидный — спасённые жизни, поэтому принципиальное решение принято — мы из пилотной стадии в следующем году выходим уже на промышленное использование. И ещё одно предложение команды Сбера — ввести обучающий формат для госслужащих, чтобы наши коллеги разобрались и стали понимать, что дают нейросети для работы, для жизни».
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк. Автор фото: Эвелина Жукова
