Андрей Травников продлил действие повышенной региональной выплаты контрактникам

В Новосибирской области продолжается кампания по набору контрактников в армию, и жителям региона по-прежнему предоставляется исключительная возможность получить увеличенную единовременную выплату. По решению правительства области во главе с губернатором Андреем Травниковым, региональная часть единовременной выплаты остается на уровне 1,6 миллиона рублей. Вместе с федеральной выплатой в 400 тысяч рублей общая сумма при заключении контракта достигает двух миллионов рублей.

Как отметил Алексей Кириллов, руководитель департамента административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, жители региона активно пополняют ряды Вооруженных Сил России, заключая контракты. Созданы особые условия для прохождения службы со своими земляками в специализированных подразделениях. В июле текущего года правительство Новосибирской области приняло решение об увеличении региональной выплаты до 1,6 миллиона рублей для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны РФ. Изначально планировалось, что увеличенная выплата будет действовать до конца сентября, но по решению региональных властей и губернатора Травникова, её действие продлено с 1 октября. Таким образом, с учетом федеральной части в 400 тысяч рублей, общая единовременная выплата для контрактников в Новосибирской области составляет два миллиона рублей.

Благодаря созданным финансовым условиям, новосибирцы могут получить от 4,5 миллионов рублей за первый год службы, включая единовременную выплату и ежемесячное денежное довольствие, составляющее от 210 тысяч рублей. Помимо этого, контрактники и члены их семей имеют доступ к широкому спектру социальных услуг, включая участие в федеральных и региональных программах в области здравоохранения, компенсацию жилищных расходов, возможность приобретения земельных участков и содействие в устройстве детей на обучение.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru