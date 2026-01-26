Сенатор предложил открывать в России «Чебурляндии» — аналоги «Диснейленда»

Айрат Гибатдинов, член Совета Федерации по культуре, предложил создать в России парки развлечений, подобные «Диснейленду», но с отечественными героями мультфильмов и игр.

— Наши родные Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, герои «Ну, погоди!», «Простоквашино» стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами, — сказал парламентарий ТАСС.

Идея популяризации этих героев приобретает особую значимость. Реализовать её можно, например, через создание тематических парков, аттракционов и культурных пространств. Гибатдинов считает, что такие площадки могли бы появиться и в регионах. В качестве примера успешного проекта он привёл московский парк развлечений «Остров мечты». По его мнению, нужно расширить масштабы и создать отечественный аналог «Диснейленда», ориентированный на семейную аудиторию.

Гибатдинов отметил, что проект мог бы стать местом, где российские персонажи оживут: аттракционы, интерактивные зоны, театральные постановки, мультимедийные форматы. Важно выбрать понятное и близкое название, например, «Чебурляндия». Это стало бы инструментом культурной политики и мягкой силы, помогая детям формировать позитивную идентичность через знакомых героев.

По мнению сенатора, в последние годы общество стремится укрепить национальный культурный код. В то же время растёт интерес к переосмыслению и популяризации советского культурного наследия.

«Чебурашка» стал настоящим хитом в современном кинопрокате. Этот персонаж, созданный в советское время, нравится и взрослым, и молодёжи, и детям. Это доказывает, что советские мультфильмы и фильмы имеют большой потенциал, отметил эксперт агентства.

Напомним, в новогодние каникулы «Чебурашки» стал лидером кинопроката в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что киноностальгия собирает полные залы, но вызывает много вопросов.