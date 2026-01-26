Ситуацию с участками для льготников в Новосибирске контролирует Генпрокуратура

Ситуация с предоставлением земельных участков для многодетных и льготников в Новосибирской области находится на контроле Генпрокуратуры. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области. В частности, речь идет об обращении многодетного отца Сергея Митяева, которое поступило в ведомство в июне 2025 года.

Напомним, семья получила участок в Коченевском районе в 2018 году. После того, как сошел снег выяснилось, что рядом находится водоочистное сооружение, а почва похожа на болото и у семьи не хватит средств для ее облагораживания. С тех пор Митяев обивает пороги органов власти с просьбой заменить участок.

— В 2018 году более двадцати многодетных семей получили земельные участки в Коченевском районе, в посёлке Чик, которые не обеспечены никакой инфраструктурой, а также подъездными путями. Вблизи находятся очистные сооружения, протекают зловонные стоки. Из-за особенностей ландшафта там практически невозможно строительство, осуществление хозяйственной деятельности. С июня прошлого года обращение на контроле, — предупредил Зайцев.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман пояснил, что уже три года в регионе практикуется выдача единовременных выплат вместо земельных участков семьям, которые стоят в очереди на получение земли. На сегодняшний день выдано почти полмиллиарда рублей. В бюджете 2026 года заложена аналогичная сумма. Очередь снижается.

— Что касается Митяева и еще ряда граждан, они обращались за участками для садоводства. Сейчас уже всем людям мы подобрали новые участки. В течение первого квартала-полугодия 2026 года мы этот вопрос решим, — отметил Бучман.

Он также сообщил, что сейчас участки для предоставления льготникам в регионе формируются с инфраструктурой.

По данным Министерства социального развития региона, очередь льготных категорий граждан, которые подали заявления на получение земельных участков, составляет в Новосибирской области около 40 тысяч человек. Замруководителя департамента имущества правительства области Павел Комаров сообщал, что в 2025 году граждане получили бесплатно 533 земельных участка, 1400 человек предпочли единовременную денежную выплату (ЕДВ). Напомним, выплата взамен участка составляет чуть более 300 тысяч рублей.

По словам заместителя председателя комиссии Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, депутата Якова Новоселова, в 2025 году очередь выросла почти на 2 тысячи человек. Он сообщал, что рабочая группа, которая курирует эту тему, столкнулась с ожесточенным сопротивлением на местах при выполнении поручения президента и губернатора.

Ранее редакция сообщала о том, что землю для льготников депутаты предложили поискать в заброшенных деревнях.