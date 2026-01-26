Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Власть Общество

Ситуацию с участками для льготников в Новосибирске контролирует Генпрокуратура

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В 2025 году многодетные пожаловались в ведомство на предоставление земли, непригодной для строительства и обработки

Ситуация с предоставлением земельных участков для многодетных и льготников в Новосибирской области находится на контроле Генпрокуратуры. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области. В частности, речь идет об обращении многодетного отца Сергея Митяева, которое поступило в ведомство в июне 2025 года.

Напомним, семья получила участок в Коченевском районе в 2018 году. После того, как сошел снег выяснилось, что рядом находится водоочистное сооружение, а почва похожа на болото и у семьи не хватит средств для ее облагораживания. С тех пор Митяев обивает пороги органов власти с просьбой заменить участок.

— В 2018 году более двадцати многодетных семей получили земельные участки в Коченевском районе, в посёлке Чик, которые не обеспечены никакой инфраструктурой, а также подъездными путями. Вблизи находятся очистные сооружения, протекают зловонные стоки. Из-за особенностей ландшафта там практически невозможно строительство, осуществление хозяйственной деятельности. С июня прошлого года обращение на контроле, — предупредил Зайцев.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман пояснил, что уже три года в регионе практикуется выдача единовременных выплат вместо земельных участков семьям, которые стоят в очереди на получение земли. На сегодняшний день выдано почти полмиллиарда рублей. В бюджете 2026 года заложена аналогичная сумма. Очередь снижается.

— Что касается Митяева и еще ряда граждан, они обращались за участками для садоводства. Сейчас уже всем людям мы подобрали новые участки. В течение первого квартала-полугодия 2026 года мы этот вопрос решим, — отметил Бучман.

Он также сообщил, что сейчас участки для предоставления льготникам в регионе формируются с инфраструктурой.

По данным Министерства социального развития региона, очередь льготных категорий граждан, которые подали заявления на получение земельных участков, составляет в Новосибирской области около 40 тысяч человек. Замруководителя департамента имущества правительства области Павел Комаров сообщал, что в 2025 году граждане получили бесплатно 533 земельных участка, 1400 человек предпочли единовременную денежную выплату (ЕДВ). Напомним, выплата взамен участка составляет чуть более 300 тысяч рублей.

По словам заместителя председателя комиссии Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, депутата Якова Новоселова, в 2025 году очередь выросла почти на 2 тысячи человек. Он сообщал, что рабочая группа, которая курирует эту тему, столкнулась с ожесточенным сопротивлением на местах при выполнении поручения президента и губернатора.

Ранее редакция сообщала о том, что землю для льготников депутаты предложили поискать в заброшенных деревнях. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : прокуратура Земля для льготников земельные участки

228
0
0
Предыдущая статья
Обновленное отделение ВТБ открылось в Карасуке
Следующая статья
Сенатор предложил открывать в России «Чебурляндии» — аналоги «Диснейленда»

«Кто работать будет?»: в Новосибирске предлагают на час увеличить пребывание детей в детсадах

Автор: Юлия Данилова

Работу ясельных групп и детсадов в России нужно продлить до 20:00. Об этом на минувшей неделе заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это необходимо для того, чтобы у матерей была мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию.

В Минпросвещения России сегодня пояснили, что режим работы детсадов может корректироваться с учетом занятости родителей. Этот вопрос рассматривается на уровне региона, органов МСУ и самого детского сада.

Читать полностью

Сенатор предложил открывать в России «Чебурляндии» — аналоги «Диснейленда»

Автор: Артем Рязанов

Айрат Гибатдинов, член Совета Федерации по культуре, предложил создать в России парки развлечений, подобные «Диснейленду», но с отечественными героями мультфильмов и игр.

— Наши родные Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, герои «Ну, погоди!», «Простоквашино» стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами, — сказал парламентарий ТАСС.

Читать полностью

В Новосибирской области в 2025 году выросло число рождённых первенцев

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в Новосибирской области зарегистрировали 9877 актов о рождении первых детей. В 2024 году таких актов было 9623.

Среди молодых матерей (14–21 год) в 2025 году родилось 2022 первенца, что на 60 меньше, чем в 2024 году (2082). У женщин старше 40 лет появилось на свет 235 первых детей, а в 2024 году — 212.

Читать полностью

Рейтинг работодателей для молодежи создадут в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Губернатор региона Андрей Травников поручил разработать рейтинг работодателей, отражающий привлечение ими молодёжи региона. Он будет учитывать, насколько активно бизнес привлекает молодёжь, выпускников, какой у них процент трудоустройства, закрепления.

— Нужно формировать мнение, что привлечение молодёжи, выпускников СПО и вузов для работодателя — это не только решение собственной кадровой проблемы, но и важная общественная миссия — дать возможность молодым людям раскрыться максимально быстро по специальности, — заявил Травников.

Читать полностью

Новосибирский экономист объяснил, что будет после снижения курса доллара до 75 ₽

Автор: Мария Гарифуллина

Курс рубля по отношению к американской валюте в начале 2026 года демонстрирует укрепление. На 26 января доллар стоит 75,92 рубля. Это на 2,51 рубля меньше, чем месяц назад. Прогнозы насчет дальнейшего движения курса разнятся, но многие аналитики сходятся в том, что в ближайшее время положение рубля, скорее всего, изменится.

Новосибирский экономист, доктор экономических наук Игорь Богер рассказал Infopro54, почему рубль сейчас укрепляется и почему это может быть временным явлением. Эксперт подчеркивает, что рубль в нынешних условиях перестал быть рыночной валютой в классическом понимании, что делает его поведение труднопрогнозируемым. Основное давление на курс, по его мнению, оказывает структурный перекос между предложением валюты от экспортёров и ограниченным спросом.

Читать полностью

Более 19 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Автор: Юлия Данилова

В опасных для жизни и здоровья условиях проживает более 19 000 новосибирцев. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— Необходимо дополнительно проработать вопрос о расселении девятиста многоквартирных жилых домов, которые не вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, — подчеркнул Зайцев.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

«Кто работать будет?»: в Новосибирске предлагают на час увеличить пребывание детей в детсадах

Общество

Сенатор предложил открывать в России «Чебурляндии» — аналоги «Диснейленда»

Власть Общество

Ситуацию с участками для льготников в Новосибирске контролирует Генпрокуратура

Финансы

Обновленное отделение ВТБ открылось в Карасуке

Общество

В Новосибирской области в 2025 году выросло число рождённых первенцев

Бизнес Власть Общество

Рейтинг работодателей для молодежи создадут в Новосибирской области

Общество Экономика

Новосибирский экономист объяснил, что будет после снижения курса доллара до 75 ₽

Право&Порядок

Сооснователь новосибирского ПТК-30 Антон Коновалов скрылся от суда

Власть Недвижимость

Более 19 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Бизнес Власть

«Никакой зачистки»: губернатор Новосибирской области поручил проверить самовольную застройку

Спорт

Чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Локтионов теперь играет за Новосибирск

Бизнес Общество

«Продаем только за наличку»: новосибирские предприниматели начали отказывать покупателям с картами

Власть

Долги новосибирских предприятий за коммуналку выросли до 6 млрд рублей

Бизнес Общество

Новосибирским программистам предлагают услуги няни

Медицина Общество

Тест для выявления синдрома Дауна у плода станет бесплатным в Новосибирске

Бизнес

«Борьба с контрафактом»: на российских маркетплейсах ожидается рост цен на товары

Бизнес Общество

Долги по зарплате достигли 310 миллионов рублей в Новосибирской области

Общество

В движении пригородных поездов под Новосибирском снова произошел крупный сбой

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности