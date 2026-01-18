Киноностальгия собирает в Новосибирске полные залы, но оставляет много вопросов

В прошедшие новогодние праздники на широкие российские экраны вышло сразу три фильма, рассчитанных на детскую аудиторию и явно апеллирующих к советскому кинематографическому и мультипликационному наследию — «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2». Все они уже за первую неделю проката собрали огромные суммы, а сиквел «Чебурашки» и вовсе побил все мыслимые рекорды. Конечно, свою роль в этом сыграли и не самые дешёвые, если говорить деликатно, цены на билеты, но трудно отрицать, все три киноновинки вызвали среди россиян весьма бурный, хоть и ожидаемый на фоне длительных праздников, ажиотаж. Впрочем, при всех своих внушительных сборах вышедшие в начале января фильмы встретили достаточно неоднозначные отзывы как кинокритиков, так и обычных зрителей.

Наверное, не буду здесь детально останавливаться на сюжетах всех трёх фильмов, так как, подозреваю, большинство новосибирцев либо их уже посмотрело, либо как минимум посмотрели трейлеры, почитали отзывы и рецензии.

В целом неплохо

Если же коротко пройтись по этим картинам, то про «Буратино», в общем-то, особо сказать нечего. Во-первых, сам по себе этот персонаж почему-то никогда не вызывал у меня особого интереса. Конечно, я читал в детстве произведение Алексея Толстого, смотрел знаменитый советский фильм, но как-то меня эта история особенно не трогала, как, кстати, и её оригинальная первооснова — не секрет ведь, что за основу при написании «Буратино» самый младший из триады писателей Толстых, или, как его прозвали, «красный граф», взял итальянскую сказку Карло Коллоди «Пиннокио». Мне в детстве нравились итальянские сказки, но в большей степени другого автора — Джанни Родари. Что касается данного фильма, то в целом он неплох — и по актёрскому составу, и по костюмам, и по графике. Довольно атмосферно воспроизведена Италия XIX века, куда перенесено действие, и вообще фильм выполнен в стилистике итальянской commedia dell’arte — здесь, к слову, невольно возникают ассоциации с пьесой Александра Блока «Балаганчик». Кроме того, в «Буратино» затрагиваются острые и актуальные социально-философские вопросы. Скажем, проблема инаковости, или, говоря современным языком, толерантного отношения к особенным людям, к тем, кто отличается от большинства или общепризнанной нормы. И также в фильме поднимается вопрос о родительской любви вообще и к таким особенным детям в частности, сквозит идея о том, что этой самой любви достойны все дети по факту своего появления на свет. Резюмируя, я бы сказал, что по меркам современного отечественного кинематографа «Буратино» очень достойный проект, на который можно сходить, особенно при наличии лишних времени и денег на билеты. Мне лично, опять же, вся эта история не сильно близка, если не считать наличествующих в нём педагогических мотивов. Как известно, педагогика — наука о воспитании, и в том числе о воспитании и проблеме взаимоотношений родителей с необычными детьми. И в этом смысле «Буратино», как произведение, несущее в себе конструктивные и добрые идеи, может сыграть большую воспитательную роль как для детей, так и для взрослых.

Добрых слов нет

Про «Простоквашино» Сарика Андреасяна, к сожалению, никаких добрых слов сказать не получится. Я неспроста в данном случае акцентирую внимание на фигуре режиссёра, известного своей скандальной репутацией и кинопродукцией весьма сомнительного качества. Андреасян снимает очень много фильмов, и некоторые из них достаточно популярны, но негативных отзывов о его творчестве на просторах Сети попадается куда больше, чем положительных. В случае же с «Простоквашино» положительных отзывов, насколько можно судить, в принципе нет — во всяком случае, мне они особо не попадались. И не мудрено, так как в этом фильме плохо абсолютно всё, начиная с актёрского каста, продолжая сюжетом и заканчивая графикой. Прежде всего, как по мне, a priori неудачным был замысел просто скопировать советские мультфильмы, а не попытаться их как-то переосмыслить, как сделали создатели «Буратино». Нет, справедливости ради, в творении Андреасяна наличествуют сцены, которых нет в советской классике, вот только эти сцены, как например, со стереотипными до нелепости сочинскими милиционерами, не делают фильм лучше и интереснее, а просто растягивают хронометраж, нагружая его лишними словами и действиями, не имеющими большого смысла и значения. Не буду пересказывать все и без того известные претензии к «Простоквашино» — об этом можно написать отдельную большую статью. Единственным светлым пятном выглядит почтальон Печкин в исполнении Ивана Охлобыстина, но в одиночку он не способен закрыть все дыры этой киноподелки.

Главный персонаж — основной плюс фильма

На мой взгляд, однозначно лучшим новогодним фильмом стало продолжение «Чебурашки». Собственно, суммы сборов говорят сами за себя, но дело, естественно, не только в деньгах. При всех минусах, начиная со сценарных, «Чебурашка» получился очень достойным по качеству проектом. Конечно, огромную роль в этом играет сам по себе главный персонаж, невероятно милый и обаятельный. Кроме того, «Чебурашка» получился достаточно сложным чисто с технической точки зрения — это самый настоящий визуальный аттракцион, сотканный из множества элементов. К слову, по графике к данному фильму лично у меня претензий вообще никаких нет, в отличие от того же «Простоквашино». Ну и педагогический элемент здесь тоже имеет место — мы наблюдаем процесс взросления маленького существа, «плохо поддающегося педагогическому влиянию». И, в конце концов, не стоит забывать, что главная задача любого произведения искусства — вызвать у человека эмоциональную реакцию. Т.е., иначе говоря, оно должно его как-то затронуть, вызвать определённые эмоции. И с этой задачей «Чебурашка» точно справляется, пускай, возможно, где-то и искусственными методами.

Кризис идей

Если честно, мне в большей степени хотелось бы не разбирать эти отдельные фильмы, а сказать пару слов об общей тенденции последних лет, связанной с большим числом выходящих на российских экранах ремейков советской киноклассики, а также различных сказок. В последние годы и того, и другого действительно стало очень много. Причин у этого явления, думается, несколько.

Прежде всего можно говорить о кризисе идей у деятелей отечественной киноиндустрии. Вспомним нулевые годы, когда на телевидении в массовом порядке появлялись новые сериалы и телешоу. Да, отчасти их концепции заимствовались у США и Европы, но по воплощению они получались нетривиальными и очень качественными. В последние же лет 10-15 мы видим в основном повторение старого — неспроста ведь выходят, скажем, продолжения «Папиных дочек», «Счастливы вместе» и других популярных проектов нулевых. В эту же строку ложатся и ежегодные пародии на комедии Леонида Гайдая, и три вышедших в этом январе фильма.

Во-вторых, очевидно, что имеет место стремление режиссёров играть на ностальгии по советскому прошлому, которая в значительной степени присутствует в российском обществе. И речь не о политической составляющей, а о каких-то социально-бытовых атрибутах той эпохи, в том числе кино и мультфильмах. Тот же Чебурашка это ведь на самом деле архитипический персонаж, часть нашего культурного кода, и понятно, что фильмы с ним, тем более снятые на хорошем уровне, будут пользоваться популярностью.

Кроме того, играет свою роль декларативный возврат к традиционным ценностям, наблюдаемый в последние несколько лет.

Всё вместе это приводит к появлению огромного числа повторных экранизаций сказочных сюжетов и новых прочтений старой киноклассики. Само по себе это не плохо, но при условии, что новые фильмы представляют собой высококачественный продукт хотя бы на уровне «Буратино» и «Чебурашки», а не «Простоквашино». Впрочем, как мы видим, и киноподелки Андреасяна находят своего благодарного зрителя. Как говаривал один из героев культовых «Двенадцати стульев»: «согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». Если люди готовы платить деньги за сомнительный продукт просто потому, что он навевает приятные воспоминания из детства, ну и чтобы хоть как-то провести длинные праздники, то это их право. И тогда не стоит удивляться тому, что наши киношники продолжат с завидной регулярностью штамповать подобные фильмы, приносящие изрядные прибыли.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними.