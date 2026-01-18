Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Культура Общество

Киноностальгия собирает в Новосибирске полные залы, но оставляет много вопросов

Дата:

Новогодние киноновинки встретили достаточно неоднозначные отзывы как кинокритиков, так и обычных зрителей

В прошедшие новогодние праздники на широкие российские экраны вышло сразу три фильма, рассчитанных на детскую аудиторию и явно апеллирующих к советскому кинематографическому и мультипликационному наследию — «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2». Все они уже за первую неделю проката собрали огромные суммы, а сиквел «Чебурашки» и вовсе побил все мыслимые рекорды.  Конечно, свою роль в этом сыграли и не самые дешёвые, если говорить деликатно, цены на билеты, но трудно отрицать, все три киноновинки вызвали среди россиян весьма бурный, хоть и ожидаемый на фоне длительных праздников, ажиотаж. Впрочем, при всех своих внушительных сборах вышедшие в начале января фильмы встретили достаточно неоднозначные отзывы как кинокритиков, так и обычных зрителей.

Наверное, не буду здесь детально останавливаться на сюжетах всех трёх фильмов, так как, подозреваю, большинство новосибирцев либо их уже посмотрело, либо как минимум посмотрели трейлеры, почитали отзывы и рецензии.

В целом неплохо

Если же коротко пройтись по этим картинам, то про «Буратино», в общем-то, особо сказать нечего. Во-первых, сам по себе этот персонаж почему-то никогда не вызывал у меня особого интереса. Конечно, я читал в детстве произведение Алексея Толстого, смотрел знаменитый советский фильм, но как-то меня эта история особенно не трогала, как, кстати, и её оригинальная первооснова — не секрет ведь, что за основу при написании «Буратино» самый младший из триады писателей Толстых, или, как его прозвали, «красный граф», взял итальянскую сказку Карло Коллоди «Пиннокио». Мне в детстве нравились итальянские сказки, но в большей степени другого автора — Джанни Родари. Что касается данного фильма, то в целом он неплох — и по актёрскому составу, и по костюмам, и по графике. Довольно атмосферно воспроизведена Италия XIX века, куда перенесено действие, и вообще фильм выполнен в стилистике итальянской commedia dell’arte — здесь, к слову, невольно возникают ассоциации с пьесой Александра Блока «Балаганчик». Кроме того, в «Буратино» затрагиваются острые и актуальные социально-философские вопросы. Скажем, проблема инаковости, или, говоря современным языком, толерантного отношения к особенным людям, к тем, кто отличается от большинства или общепризнанной нормы. И также в фильме поднимается вопрос о родительской любви вообще и к таким особенным детям в частности, сквозит идея о том, что этой самой любви достойны все дети по факту своего появления на свет. Резюмируя, я бы сказал, что по меркам современного отечественного кинематографа «Буратино» очень достойный проект, на который можно сходить, особенно при наличии лишних времени и денег на билеты. Мне лично, опять же, вся эта история не сильно близка, если не считать наличествующих в нём педагогических мотивов. Как известно, педагогика — наука о воспитании, и в том числе о воспитании и проблеме взаимоотношений родителей с необычными детьми. И в этом смысле «Буратино», как произведение, несущее в себе конструктивные и добрые идеи, может сыграть большую воспитательную роль как для детей, так и для взрослых.

Добрых слов нет

Про «Простоквашино» Сарика Андреасяна, к сожалению, никаких добрых слов сказать не получится. Я неспроста в данном случае акцентирую внимание на фигуре режиссёра, известного своей скандальной репутацией и кинопродукцией весьма сомнительного качества. Андреасян снимает очень много фильмов, и некоторые из них достаточно популярны, но негативных отзывов о его творчестве на просторах Сети попадается куда больше, чем положительных. В случае же с «Простоквашино» положительных отзывов, насколько можно судить, в принципе нет — во всяком случае, мне они особо не попадались. И не мудрено, так как в этом фильме плохо абсолютно всё, начиная с актёрского каста, продолжая сюжетом и заканчивая графикой. Прежде всего, как по мне, a priori неудачным был замысел просто скопировать советские мультфильмы, а не попытаться их как-то переосмыслить, как сделали создатели «Буратино». Нет, справедливости ради, в творении Андреасяна наличествуют сцены, которых нет в советской классике, вот только эти сцены, как например, со стереотипными до нелепости сочинскими милиционерами, не делают фильм лучше и интереснее, а просто растягивают хронометраж, нагружая его лишними словами и действиями, не имеющими большого смысла и значения. Не буду пересказывать все и без того известные претензии к «Простоквашино» — об этом можно написать отдельную большую статью. Единственным светлым пятном выглядит почтальон Печкин в исполнении Ивана Охлобыстина, но в одиночку он не способен закрыть все дыры этой киноподелки.

Главный персонаж — основной плюс фильма

На мой взгляд, однозначно лучшим новогодним фильмом стало продолжение «Чебурашки». Собственно, суммы сборов говорят сами за себя, но дело, естественно, не только в деньгах. При всех минусах, начиная со сценарных, «Чебурашка» получился очень достойным по качеству проектом. Конечно, огромную роль в этом играет сам по себе главный персонаж, невероятно милый и обаятельный. Кроме того, «Чебурашка» получился достаточно сложным чисто с технической точки зрения — это самый настоящий визуальный аттракцион, сотканный из множества элементов. К слову, по графике к данному фильму лично у меня претензий вообще никаких нет, в отличие от того же «Простоквашино». Ну и педагогический элемент здесь тоже имеет место — мы наблюдаем процесс взросления маленького существа, «плохо поддающегося педагогическому влиянию». И, в конце концов, не стоит забывать, что главная задача любого произведения искусства — вызвать у человека эмоциональную реакцию. Т.е., иначе говоря, оно должно его как-то затронуть, вызвать определённые эмоции. И с этой задачей «Чебурашка» точно справляется, пускай, возможно, где-то и искусственными методами.

Кризис идей

Если честно, мне в большей степени хотелось бы не разбирать эти отдельные фильмы, а сказать пару слов об общей тенденции последних лет, связанной с большим числом выходящих на российских экранах ремейков советской киноклассики, а также различных сказок. В последние годы и того, и другого действительно стало очень много. Причин у этого явления, думается, несколько.

Прежде всего можно говорить о кризисе идей у деятелей отечественной киноиндустрии. Вспомним нулевые годы, когда на телевидении в массовом порядке появлялись новые сериалы и телешоу. Да, отчасти их концепции заимствовались у США и Европы, но по воплощению они получались нетривиальными и очень качественными. В последние же лет 10-15 мы видим в основном повторение старого — неспроста ведь выходят, скажем, продолжения «Папиных дочек», «Счастливы вместе» и других популярных проектов нулевых. В эту же строку ложатся и ежегодные пародии на комедии Леонида Гайдая, и три вышедших в этом январе фильма.

Во-вторых, очевидно, что имеет место стремление режиссёров играть на ностальгии по советскому прошлому, которая в значительной степени присутствует в российском обществе. И речь не о политической составляющей, а о каких-то социально-бытовых атрибутах той эпохи, в том числе кино и мультфильмах. Тот же Чебурашка это ведь на самом деле архитипический персонаж, часть нашего культурного кода, и понятно, что фильмы с ним, тем более снятые на хорошем уровне, будут пользоваться популярностью.

Кроме того, играет свою роль декларативный возврат к традиционным ценностям, наблюдаемый в последние несколько лет.

Всё вместе это приводит к появлению огромного числа повторных экранизаций сказочных сюжетов и новых прочтений старой киноклассики. Само по себе это не плохо, но при условии, что новые фильмы представляют собой высококачественный продукт хотя бы на уровне «Буратино» и «Чебурашки», а не «Простоквашино». Впрочем, как мы видим, и киноподелки Андреасяна находят своего благодарного зрителя. Как говаривал один из героев культовых «Двенадцати стульев»: «согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». Если люди готовы платить деньги за сомнительный продукт просто потому, что он навевает приятные воспоминания из детства, ну и чтобы хоть как-то провести длинные праздники, то это их право. И тогда не стоит удивляться тому, что наши киношники продолжат с завидной регулярностью штамповать подобные фильмы, приносящие изрядные прибыли.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Культура Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Чебурашка Простоквашино Кинотеатры Новосибирска Буратино

8
0
0
Предыдущая статья
Депутат рассказал, как изменятся выплаты работающим пенсионерам Новосибирска

Депутат рассказал, как изменятся выплаты работающим пенсионерам Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Пенсионеры, работавшие в 2025 году, получат прибавку к пенсии с августа. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин от «Единой России». Работодатели перечисляли за них взносы в Социальный фонд.

По словам специалиста, в августе 2026 года увеличат пенсии для пожилых людей, которые продолжали работать после выхода на пенсию, и за которых работодатели в прошлом году перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России.

Читать полностью

Стал известен прогноз погоды на Крещение в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Метеорологи дали прогноз погоды на Крещение, которое состоится 19 января в Новосибирске.

По информации от Яндекс.Погоды, день будет морозным и пасмурным. Средняя температура днём составит 23 градуса ниже нуля. Утром она опустится до -28 градусов, а к обеду немного поднимется, достигнув -23 градусов. Такая же температура сохранится вечером и ночью. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 3 метров в секунду.

Читать полностью

С 1 марта в России изменят правила авиаперелетов

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов. Как рассказал депутат Государственной Думы Александр Якубовский изданию РИА Новости, авиакомпании теперь должны заранее информировать пассажиров о правилах перелета, порядке изменения билетов, а также о том, как отказаться от полёта и вернуть деньги.

Также изменения коснутся семей с детьми. Авиаперевозчики теперь обязаны размещать детей до 12 лет и их сопровождающих на соседних местах. Доплата за это не потребуется.

Читать полностью

Морозы привели к перебоям с электричеством в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

17 января в некоторых сёлах Искитимского, Ордынского, Тогучинского и Мошковского районов пропал свет. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети Новосибирск».

Энергетики связали это с экстремально низкими температурами, вызывающими сжатие проводов линий электропередач и, как следствие, обрывы. Аварийные службы оперативно ищут и восстанавливают повреждённые участки.

Читать полностью

Жители Новосибирска в -39 пьют кофе в иглу

Автор: Мария Гарифуллина

Вторжение холодного арктического воздуха на несколько дней изменило ритм жизни в Новосибирске: люди сократили время пребывания на улице. Но многим даже в сильные морозы не сидится дома. Infopro54 рассказывает о новосибирцах, которые решили в -39 прогуляться и попить кофе в снежном иглу.

Герои этой зимней истории решили сохранить приватность и поэтому попросили не показывать их лиц, но поделились фотографиями, сделанными во время прогулки.

Читать полностью

«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в домашнем матче

Автор: Артем Рязанов

На домашнем льду новосибирская «Сибирь» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 1:3, и гости из Нижнекамска увеличили свою победную серию до пяти матчей.

Гости уверенно контролировали ход игры и открыли счёт уже в первом периоде. На 18-й минуте защитник Евгений Митякин переиграл вратаря новосибирцев.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Культура Общество

Киноностальгия собирает в Новосибирске полные залы, но оставляет много вопросов

Общество

Депутат рассказал, как изменятся выплаты работающим пенсионерам Новосибирска

Общество

Стал известен прогноз погоды на Крещение в Новосибирске

Право&Порядок

Вагон пригородного поезда сошёл с рельсов на станции Новосибирск‑Главный

Авто

В Новосибирске сократили сроки выдачи водительских удостоверений

Общество

С 1 марта в России изменят правила авиаперелетов

Общество

Морозы привели к перебоям с электричеством в Новосибирской области

Бизнес Туризм

В один день новогодних праздников отели Новосибирска были загружены на 72%

Общество Стиль жизни

Жители Новосибирска в -39 пьют кофе в иглу

Спорт

«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в домашнем матче

Бизнес Недвижимость Общество

Просрочка по ипотеке в Новосибирской области достигла почти 4 млрд рублей

Общество

В Новосибирске создали метод оценки эмоционального фона изображений в соцсетях

Власть

Новосибирским госслужащим могут запретить зарубежную недвижимость

Общество

На улице почти -40: пригородная электричка под Новосибирском опоздала на два с половиной часа

Общество

Депутат разъяснил льготы многодетным семьям на ЖКХ

Авто Общество

В Новосибирске объяснили, что бесплатный период на платных парковках — 30 минут

Общество

Стало известно, сколько новосибирцев планируют окунуться в прорубь на Крещение

Бизнес

Зарплаты в Новосибирской области превысили 84 тысячи рублей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности