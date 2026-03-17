СГК проложит теплосети для нового жилого массива на левом берегу Новосибирска

Теплом будут обеспечены четыре строящихся многоквартирных дома, рассчитанных на проживание 1275 человек.
Работы по обеспечению теплоснабжения территории комплексного развития в Ленинском районе вблизи площади Станиславского уже начались.
СГК получила запрос от застройщика на подключение к центральному отоплению трех жилых домов и объектов общественно-делового назначения.
Решение о комплексном развитии территории свыше 15 тысяч кв. метров в границах улиц Костычева, Степная, переулков 3-го Серафимовича, 3-го Римского-Корсакова мэрия Новосибирска приняла в 2022 году.
С учетом будущего увеличения спроса на тепло, мощность внутриквартальной сети превысит расчетную по проекту планировки почти вдвое, достигнув 5,7 Гкал/ч. Прокладка теплосетей запланирована на 2026-2027 годы.
В рамках этого проекта СГК уже реконструировала теплотрассу по ул. Степной в 2025 году. Было проложено 550 метров новой трубы с увеличенным диаметром (с 400 до 700 мм), заменившей старую, эксплуатировавшуюся 72 года.