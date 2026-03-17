СГК проложит теплосети для нового жилого массива на левом берегу Новосибирска

Новые квартальные трубопроводы соединят будущие постройки с ТЭЦ-3 через новую тепломагистраль на ул. Степной, сообщили в АО «СГК - Новосибирск»

Теплом будут обеспечены четыре строящихся многоквартирных дома, рассчитанных на проживание 1275 человек.

Работы по обеспечению теплоснабжения территории комплексного развития в Ленинском районе вблизи площади Станиславского уже начались.

СГК получила запрос от застройщика на подключение к центральному отоплению трех жилых домов и объектов общественно-делового назначения.

Решение о комплексном развитии территории свыше 15 тысяч кв. метров в границах улиц Костычева, Степная, переулков 3-го Серафимовича, 3-го Римского-Корсакова мэрия Новосибирска приняла в 2022 году.

С учетом будущего увеличения спроса на тепло, мощность внутриквартальной сети превысит расчетную по проекту планировки почти вдвое, достигнув 5,7 Гкал/ч. Прокладка теплосетей запланирована на 2026-2027 годы.

В рамках этого проекта СГК уже реконструировала теплотрассу по ул. Степной в 2025 году. Было проложено 550 метров новой трубы с увеличенным диаметром (с 400 до 700 мм), заменившей старую, эксплуатировавшуюся 72 года.

Фото предоставлено пресс-службой СГК. Автор фото: Константин Стремоусов

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Мало платят: игорному бизнесу в Новосибирске добавляют налоговую нагрузку

Автор: Юлия Данилова

В региональный закон об особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков вносятся изменения, касающиеся игорного бизнеса, в соответствии с корректировками федерального законодательства, вступившими в действие с начала 2026 года. Об этом на комитете по бюджету регионального парламента сообщил министр финансов области Виталий Голубенко.

По его словам, сегодня игорный бизнес требует большей прозрачности, потому что при относительно высоких доходах, которые он собирает, налоговая нагрузка недостаточная. Министр прокомментировал, как он будет работать после поправок.

Нарушителей транспортной безопасности в Новосибирске будут ловить беспилотники

Автор: Артем Рязанов

Министерство транспорта РФ разработало изменения в правила государственного контроля транспортной безопасности, которые ускоряют начало проверок и официально разрешают использование беспилотников для надзора. Проект постановления правительства, содержащий эти поправки, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс ускоряет процесс реагирования надзорных органов. Проверки должны начинаться не позднее чем через 15 рабочих дней с момента внесения объекта в реестр транспортной инфраструктуры. В соответствии с новыми нормативами этот срок сокращен до 5 рабочих дней. Основанием для проверки будет служить не сам факт регистрации в реестре, а информация о том, соответствует ли объект установленным критериям риска.

Сбер: сибиряки стали вдвое активнее оформлять кредиты на любые цели

Объем выдач потребительских кредитов в регионах присутствия Сибирского банка Сбера превысил 31 млрд рублей в первые два месяца 2026 года. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше половины этого объема приходится на Красноярский край, Новосибирскую и Кемеровскую области. А наиболее высокие темпы роста зафиксированы Томской области и Хакасии.

Мусорные концессии в Новосибирске подорожали до 14 млрд рублей каждая

Автор: Юлия Данилова

На комитете по ЖКХ регионального парламента представлены сразу две концессии

по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». Это компании, созданные дочерними структурами правительства Новосибирской области.

Студенты, программисты, преподаватели, промышленники: кто участвует в конкурсе «Цифровой марафон»

В конкурсе «Цифровой марафон» уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории «Новичок» — для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финансового сектора, сфер образования, промышленности, а также те, кто делает первые шаги в информационных технологиях. Категории «Исследователь» и «Эксперт» (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Среди этих категорий за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет.

Беларусь запретила ввоз КРС, свиней и мяса из Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Республика Беларусь ввела временные ограничения на ввоз ряда товаров из Новосибирской области и еще 19 регионов России. Соответствующее указание 11 марта подписал главный государственный ветеринарный инспектор республики Иван Смильгинь (документ есть в распоряжении Infopro54). Запрет на экспорт продукции животноводства вступил в силу с 13 марта 2026 года.

Решение об ограничениях Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза объясняет ухудшением эпизоотической ситуации на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Под запрет попал широкий перечень товаров, подконтрольных ветеринарному надзору. В их числе крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, дикие парнокопытные животные, верблюды и другие представители семейства верблюжьих, а также зоопарковые и цирковые парнокопытные животные. Ограничения касаются также спермы быков, баранов, хряков и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и свиней.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

