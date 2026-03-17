Дни Санкт-Петербурга пройдут в Новосибирской области

С 18 по 19 марта

В регионе пройдут Дни Санкт-Петербурга, которые ознаменуются серией мероприятий. В программе запланированы тематические круглые столы, встречи специалистов из соответствующих отраслей, представителей деловых кругов Новосибирской области, мастер-классы по силовым видам спорта. Кроме того, жители региона смогут получить консультации от ведущих медицинских специалистов, посетить выставки и насладиться выступлением артистов Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Это масштабное событие предоставит возможность делегации из Северной столицы поделиться с новосибирцами передовым опытом и успешными проектами в науке, образовании, медицине, культуре и спорте. Также ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

Инициатива проведения Дней Санкт-Петербурга в Новосибирской области берет свое начало в мае 2023 года, когда губернаторы Александр Беглов и Андрей Травников достигли договоренности. Тогда новосибирская делегация присутствовала на Днях культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге, где было заключено 14 соглашений о совместной деятельности между организациями двух регионов и подписана «дорожная карта» по развитию партнерства на 2023-2027 годы.

Дни Санкт-Петербурга в Новосибирской области нацелены на выстраивание прямых и взаимовыгодных связей между предприятиями, обмен информацией о научных достижениях, передовых практиках в области патриотического воспитания, развития некоммерческого сектора, выставочной деятельности. Также предусмотрен обмен опытом в образовательной и культурной сферах, а также встречи руководителей органов здравоохранения Санкт-Петербурга и Новосибирской области для реализации совместных проектов.

Для делегации из Санкт-Петербурга предусмотрена обширная программа посещений значимых объектов региона: Музея космонавтики им. Юрия Кондратюка, ледовой арены «Сибирь-Арена», Торгового дома «МТЗ-Сибирь», Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Особое место займет церемония возложения цветов к Стеле в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск во время Великой Отечественной войны. В рамках сотрудничества по патриотической тематике состоится встреча с представителями Новосибирской областной общественной организации инвалидов и пенсионеров «Блокадник».

Культурная программа от Санкт-Петербурга включает мастер-классы от солистов симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга для студентов Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки и Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова. Генеральный директор Капеллы Ольга Хомова проведет лекцию «Актуальные вопросы концертной деятельности сегодня» в «Музыкальной гостиной» филармонии. В фойе будет развернута выставка «История музыкальной культуры Санкт-Петербурга через призму истории Капеллы». Кульминацией станет концерт камерного ансамбля Капеллы Санкт-Петербурга «VivaMuse».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

Мало платят: игорному бизнесу в Новосибирске добавляют налоговую нагрузку

Мало платят: игорному бизнесу в Новосибирске добавляют налоговую нагрузку

Автор: Юлия Данилова

В региональный закон об особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков вносятся изменения, касающиеся игорного бизнеса, в соответствии с корректировками федерального законодательства, вступившими в действие с начала 2026 года. Об этом на комитете по бюджету регионального парламента сообщил министр финансов области Виталий Голубенко.

По его словам, сегодня игорный бизнес требует большей прозрачности, потому что при относительно высоких доходах, которые он собирает, налоговая нагрузка недостаточная. Министр прокомментировал, как он будет работать после поправок.

Нарушителей транспортной безопасности в Новосибирске будут ловить беспилотники

Автор: Артем Рязанов

Министерство транспорта РФ разработало изменения в правила государственного контроля транспортной безопасности, которые ускоряют начало проверок и официально разрешают использование беспилотников для надзора. Проект постановления правительства, содержащий эти поправки, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс ускоряет процесс реагирования надзорных органов. Проверки должны начинаться не позднее чем через 15 рабочих дней с момента внесения объекта в реестр транспортной инфраструктуры. В соответствии с новыми нормативами этот срок сокращен до 5 рабочих дней. Основанием для проверки будет служить не сам факт регистрации в реестре, а информация о том, соответствует ли объект установленным критериям риска.

Мусорные концессии в Новосибирске подорожали до 14 млрд рублей каждая

Автор: Юлия Данилова

На комитете по ЖКХ регионального парламента представлены сразу две концессии

по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». Это компании, созданные дочерними структурами правительства Новосибирской области.

К проекту по расширению ГПНТБ Новосибирска подключился полпред

Автор: Юлия Данилова

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил, что совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации будет ходатайствовать перед главой государства о том, чтобы реализовать первоначальный замысел архитекторов и возвести вторую очередь ГПНТБ СО РАН. Об этом он заявил в ходе оценки результатов капитального ремонта библиотеки.

— Необходимо обеспечить необходимое увеличение площади книгохранилища, — добавил Серышев.

Режим чрезвычайной ситуации из-за болезней скота введен в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области режим ЧС введен уже с 16 февраля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Режим ЧС позволяет эффективно координировать действия, максимально купировать перемещение животных. Он будет действовать до решения вопроса с пастереллезом, — добавил чиновник.

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области объявлен повторный аукцион по выбору подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима и тепловой сети. Заказчиком выступает МУП города Искитима «Дирекция единого заказчика». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 1,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных участников продлится до 30 марта. Предыдущая попытка найти подрядчика с начальной ценой более 1,4 млрд рублей не состоялась из-за отсутствия заявок.

Как следует из документов, финансирование объекта будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов: 86,67% составит доля бюджета субъекта РФ (Новосибирской области) и 13,33% — города Искитима.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Дни Санкт-Петербурга пройдут в Новосибирской области

Мало платят: игорному бизнесу в Новосибирске добавляют налоговую нагрузку

Мусорные концессии в Новосибирске подорожали до 14 млрд рублей каждая

К проекту по расширению ГПНТБ Новосибирска подключился полпред

Режим чрезвычайной ситуации из-за болезней скота введен в Новосибирской области

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

