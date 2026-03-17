Дни Санкт-Петербурга пройдут в Новосибирской области

В регионе пройдут Дни Санкт-Петербурга, которые ознаменуются серией мероприятий. В программе запланированы тематические круглые столы, встречи специалистов из соответствующих отраслей, представителей деловых кругов Новосибирской области, мастер-классы по силовым видам спорта. Кроме того, жители региона смогут получить консультации от ведущих медицинских специалистов, посетить выставки и насладиться выступлением артистов Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Это масштабное событие предоставит возможность делегации из Северной столицы поделиться с новосибирцами передовым опытом и успешными проектами в науке, образовании, медицине, культуре и спорте. Также ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

Инициатива проведения Дней Санкт-Петербурга в Новосибирской области берет свое начало в мае 2023 года, когда губернаторы Александр Беглов и Андрей Травников достигли договоренности. Тогда новосибирская делегация присутствовала на Днях культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге, где было заключено 14 соглашений о совместной деятельности между организациями двух регионов и подписана «дорожная карта» по развитию партнерства на 2023-2027 годы.

Дни Санкт-Петербурга в Новосибирской области нацелены на выстраивание прямых и взаимовыгодных связей между предприятиями, обмен информацией о научных достижениях, передовых практиках в области патриотического воспитания, развития некоммерческого сектора, выставочной деятельности. Также предусмотрен обмен опытом в образовательной и культурной сферах, а также встречи руководителей органов здравоохранения Санкт-Петербурга и Новосибирской области для реализации совместных проектов.

Для делегации из Санкт-Петербурга предусмотрена обширная программа посещений значимых объектов региона: Музея космонавтики им. Юрия Кондратюка, ледовой арены «Сибирь-Арена», Торгового дома «МТЗ-Сибирь», Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Особое место займет церемония возложения цветов к Стеле в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск во время Великой Отечественной войны. В рамках сотрудничества по патриотической тематике состоится встреча с представителями Новосибирской областной общественной организации инвалидов и пенсионеров «Блокадник».

Культурная программа от Санкт-Петербурга включает мастер-классы от солистов симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга для студентов Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки и Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова. Генеральный директор Капеллы Ольга Хомова проведет лекцию «Актуальные вопросы концертной деятельности сегодня» в «Музыкальной гостиной» филармонии. В фойе будет развернута выставка «История музыкальной культуры Санкт-Петербурга через призму истории Капеллы». Кульминацией станет концерт камерного ансамбля Капеллы Санкт-Петербурга «VivaMuse».