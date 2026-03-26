В Новосибирске проверили автоперевозчиков на Хилокской

В Новосибирске прошёл очередной рейд по выявлению нелегальных пассажирских перевозок. Специалисты регионального Минтранса, Госавтоинспекции, прокуратуры и Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СФО проверили автоперевозчиков в районе улицы Хилокской.

Особое внимание уделили техническому состоянию автобусов, наличию путевой документации и соблюдению требований безопасности. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе — они помогают предотвращать нарушения и повышать качество транспортных услуг.

Ранее аналогичные проверки прошли в районе площади Гарина‑Михайловского и возле станции метро «Речной вокзал». Тогда сотрудники ведомств обнаружили водителя, который перевозил пассажиров без лицензии. На него составили протокол по статье о незаконном предпринимательстве.

