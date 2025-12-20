Штрафовать за выгул собак без поводка в Новосибирске будут по упрощенной схеме

В России предлагают упростить процедуру привлечения к ответственности владельцев домашних животных. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Речь идет о таких проступках, как выгул собак без поводка и намордника, прогулки с животными на детских площадках, отсутствие обязательной вакцинации от бешенства или неубранные экскременты.

Сейчас для составления протокола в отношении владельца животного, требуется провести полноценное контрольное мероприятие с взаимодействием с нарушителем. Авторы инициативы отмечают, что из-за нехватки ресурсов у надзорных органов это не всегда возможно, и многие остаются безнаказанными.

Новая поправка к Кодексу об административных правонарушениях разрешит выписывать штраф без этой длительной процедуры, если у инспектора будут достаточные доказательства нарушения — например, фото или видео. Правительство РФ поддержало данную инициативу.

Стоит отметить, что на территории Новосибирской области в 2023 году был одобрен закон, который устанавливает введение штрафов за ненадлежащее содержание животных в помещениях общего пользования или на общественных территориях. Кроме того, в документе прописаны нормативы по количеству питомцев. Например, в квартире на одну крупную собаку должно приходиться не менее 12 кв. м жилой площади. Столько же — на двух собак мелких пород или трех кошек. Для частного дома четвероногий друг потребует не менее 50 кв. м земли, а за отсутствие табличке «Во дворе собака» нужно будет заплатить 1000 рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске возбудили четыре дела о чрезмерном количестве домашних животных.