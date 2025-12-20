Рекламодателям

«Вопрос поставим»: производственный бизнес в России не должен пострадать от повышения НДС

  • 20/12/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
«Вопрос поставим»: производственный бизнес в России не должен пострадать от повышения НДС
Президент объяснил с чем связана корректировка налогов для предпринимателей в 2026 году

На прямую линию президента, которая состоялась 19 декабря, в этом году поступило много обращений от самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Ключевые вопросы этого блока были связаны с налоговым законодательством. Об этом сообщил один из модераторов, журналист ВГТРК Павел Зарубин.

В частности, москвич Денис Максимов, владеющий небольшим семейным бизнесом — пекарней, отметил, что около восьми лет пользовался удобной патентной системой налогообложения.

— Начиная с нового года мы должны будем платить налог с дохода и должны будем уплачивать НДС. Для этого нам придётся нанимать профессионального бухгалтера и нести дополнительные издержки. Мы понимаем прекрасно, что страна находится в непростой ситуации. Мы понимаем, что повышение налогов — это необходимость. Но, на мой взгляд, по моему мнению, было бы гораздо полезнее для государства и для нас, ипэшников, если бы нам просто повысили стоимость нашего патента в два, в три, в четыре, в пять раз. Пускай бы это зависело от оборота. А в данный момент ситуация непростая, мы смотрим в будущее, честно говоря, без оптимизма. Многие закроются или уйдут в тень, — констатировал Максимов.

Он поинтересовался у президента, как быть бизнесу в такой ситуации: в условиях резкого изменения налогового законодательства.

Глава государства напомнил, что решения по разным формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, малого бизнеса принимались.

— Что произошло за последнее время, что фиксировало правительство? Как они мне докладывали, что особенно это касается торгового бизнеса, и индивидуального предпринимательства, и малого, начались процессы, связанные с использованием этих инструментов и тех форм бизнеса для бесконтрольного завоза «серого» и «чёрного» импорта. Вот откуда возникла проблема. Но это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. И обязательно обращу на это внимание правительства и соответствующих правительственных структур, — подчеркнул Владимир Путин.

Что касается бухгалтерии, то он рекомендовал предпринимателю обратить внимание на предложения крупных финансовых учреждений, которые предоставляют различные сервисы банковского и бухгалтерского дела.

— Надо попросить тот же «Сбер», я думаю, что они вам помогут организовать эту работу без особого ущерба для вашего дела и без особой финансовой нагрузки на эту составляющую. Но в чём вы правы, безусловно — производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать. Обещаю вам, что этот вопрос, безусловно, будет перед правительством поставлен, — сообщил Владимир Путин.

Он отметил, что повышение НДС — самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих задач, в том числе в финансовой сфере. Речь идет о сбалансированности бюджета.

—Когда повышается налоговое бремя, налог повышается, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И раньше такая задача стояла, и сейчас она стала ещё более актуальной. Нужно избавиться от теневой экономики, от ухода в тень, от неуплаты налогов. Это серьёзная задача. Нам нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а чтобы это выразилось в реальных доходах бюджета. Будет ли это вечно? Конечно, нет. Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем, и Правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. И я тоже на это рассчитываю, — резюмировал президент.

На прямую линию президента России в этом году поступило более 3 млн вопросов. За 4 часа 28 минут Владимир Путин ответил на 103 вопроса.

Ранее редакция сообщала о том, что снижение порога НДС в России ударит по бизнесу с выручкой около 25 млн в год. 

Фото с официального сайта Кремля.

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Прямая линия президента НДС налоги


