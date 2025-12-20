Рекламодателям

Выпускникам педвуза Новосибирска пока не грозит обязательная отработка

  • 20/12/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Выпускникам педвуза Новосибирска пока не грозит обязательная отработка
Президент России заявил, что в этом нет необходимости

Для студентов педагогических вузов не будет вводиться обязательная отработка после завершения учебы. Об этом в ходе прямой линии 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

— На студентов педагогических вузов это пока не распространяется, пока нет такой необходимости, — сказал глава государства.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов отмечал, что важным направлением является не обязательная отработка для всех студентов педвузов, а развитие программы целевого набора студентов. Министр предложил расширять механизм целевого приема под конкретные образовательные учреждения, что позволит подготовить специалистов именно там, где они наиболее востребованы. По его словам, такое решение обеспечит большую мотивацию молодых преподавателей и повысит качество образовательного процесса, поскольку выпускники будут поступать на работу в заранее выбранные учебные заведения с учетом потребностей регионов и самих студентов.

Первокурсница ИФМИТО НГПУ Анастасия Быкова рассказала infopro54, что еще на школьной скамье поставила перед собой цель стать учителем. По ее словам, дорогу к мечте может существенно облегчить поступление в вуз по договору на целевое обучение.

— Десятый класс у нас был психолого-педагогическим, по пятницам мы приезжали в НГПУ, где с нами занимались педагогикой, психологией и двумя дополнительными предметами по профилю. Там учителя и предложили мне не просто пойти учиться в НГПУ, а заключить договор на целевое обучение, — говорит Анастасия Быкова.

Студентка отмечает, что благодаря договору ей пришлось меньше волноваться за набранные на ЕГЭ баллы.

— Кроме этого, я точно знаю, где будут проходить практику, где буду работать, получив диплом — и кроме этого, получаю дополнительную стипендию, а для студента это очень важно, — добавляет Анастасия.

В НГПУ отметили, что целевики часто получают дополнительные меры поддержки от региона-заказчика, будь то повышенная стипендия, помощь с проживанием или иные формы социальных гарантий во время обучения. Выпускники по завершении целевого обучения могут рассчитывать на гарантированное рабочее место в конкретной образовательной организации. С самого начала обучения студент тесно связан со своей будущей школой. Это позволяет проходить практику и знакомиться с коллективом, что делает процесс адаптации после вуза максимально гладким.

На сегодняшний день программы целевого обучения успешно реализуются в каждом педагогическом университете страны. В 2025 году прием по целевым договорам в 36 педагогических вузах РФ составил более 3 тыс. студентов. Новосибирский государственный педагогический университет в 2025 году заполнил места целевой квоты по программам бакалавриата и специалитета на 70,8% (293 первокурсника были зачислены на 414 мест целевой квоты). Кроме того, с сентября этого года дополнительно были заключены с обучающимися более 170 договоров о целевом обучении. В 2025 году количество студентов-первокурсников, принятых по целевому приему, в вузе выросло на 30%.

Напомним, на прямой линии президента России студентка пятого курса медицинского университета в городе Кемерово, которая обучается по целевому направлению, поинтересовалась, как совмещать требование об обязательной отработке с рождением детей.

— Что касается студентов-медиков, то здесь речь не идёт об обязательной отработке, об обязательном направлении в какой-то конкретный город или какую-то местность. Нет, речь идёт только о том, что человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности, то есть в медицинском учреждении, в котором действуют правила ОМС. Просто отработать по специальности. Не важно где. Мне кажется, что это требование вряд ли можно назвать избыточным. А что касается семьи и заведения детей — это всегда выбор каждого конкретного человека. Нужно оценить все свои возможности и принять это решение. Но, как я уже говорил, ни получение дополнительного образования, ни начало карьеры, выход на уровень получения какого-то значимого дохода, на мой взгляд, не могут быть основанием, для того чтобы откладывать и вступление в брак, и завести ребёнка, — прокомментировал Владимир Путин.

После этого ответа и прозвучал вопрос об отработке педагогов. При этом президент подчеркнул, что в будущем возможна отмена обязательной отработки для выпускников медвузов.

Ранее редакция сообщала о том, что обязательную отработку ввели для выпускников медвузов – до трех лет. Представители АПК предлагают обязывать бюджетников отрабатывать после получения диплома по профессии пять лет

Фото freepik, автор: freepik 

Рубрики : Власть Образование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : целевой набор Распределение кадров отработка


