«СибАстро – 2025»: Новосибирск открывает юбилейный форум космонавтики

В Новосибирске стартовал юбилейный, двадцатый по счету, Сибирский астрономический форум «СибАстро – 2025». Местом проведения церемонии стал Детско-юношеский центр «Планетарий» имени Анны Кикиной, где для гостей была организована ознакомительная экскурсия, включающая посещение музея космонавта Кикиной, обсерватории и учебных классов.

Мэр Кудрявцев отметил богатые традиции Новосибирска в космической сфере, упомянув ученого Юрия Кондратюка, чьи работы о траекториях полетов к Луне до сих пор актуальны, а также вклад новосибирских предприятий в развитие отрасли. Он подчеркнул значимость Анны Кикиной, популяризирующей космонавтику среди молодежи, и приветствовал почетных гостей форума – космонавтов Лазуткина и Борисенко, пожелав участникам познавательных дискуссий и открытий.

«СибАстро» – это ключевое событие года для любителей астрономии в Сибири, ежегодно привлекающее сотни участников, включая школьников из разных регионов. Форум, существующий с 2006 года, был инициирован Новосибирским приборостроительным заводом (ныне ОАО «Швабе – Оборона и Защита»), который является генеральным спонсором мероприятия.

Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Александр Лазуткин, обращаясь к участникам, подчеркнул значимость форума и его вклад в популяризацию космонавтики.

Космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко выразил уверенность в дальнейшем развитии «СибАстро» и отметил важность космической перспективы для решения земных проблем, призвав участников чаще смотреть на звезды.

В программе форума запланированы лекции, мастер-классы, круглые столы и астрономические наблюдения. Подробная информация доступна на официальном сайте sibastro.ru.