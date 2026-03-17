В Новосибирске обновят дизайн-код для ларьков и киосков

В Новосибирске проходит публичное обсуждение поправок в постановление мэрии № 2890, которое регулирует внешний вид киосков, павильонов, летних кафе и других нестационарных объектов. Документ действует с 2021 года и уже претерпел несколько изменений — последние вносились в марте 2025 года. Теперь власти готовят новую редакцию, и у бизнес-сообщества есть возможность повлиять на ее содержание.

Согласно уведомлению, опубликованному на официальном сайте города и на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области», проект постановления планируется принять в мае 2026 года. Разработчиком документа выступает департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Предложения от предпринимателей и всех заинтересованных лиц принимаются до 19 марта 2026 года включительно.

Под действие постановления попадает широкий круг объектов. Это не только привычные всем киоски с прессой или мороженым, но и павильоны, торговые галереи, вендинговые автоматы, сезонные бахчевые развалы, елочные базары, летние кафе (включая веранды и шатры), мобильные тележки и даже посты охраны на автостоянках. Для каждого вида объектов в документе прописаны свои требования. Например, для торговых палаток максимальная ширина, длина и высота не должны превышать 2,5 метра по каждой стороне, а для бахчевых развалов эти параметры составляют 4 метра в длину и 3 в ширину.

Действующая редакция постановления достаточно жестко регламентирует внешний вид нестационарных объектов. Например, сейчас основным цветом для неостекленных поверхностей должны быть строго определенные оттенки серого: железно-серый, графитовый серый, транспортный серый и другие. Они должны занимать не менее 70% поверхности. Также в документе прописаны требования к материалам кровли, высоте объектов, площади остекления. Например, использовать кирпич или бетон при строительстве запрещено — за исключением бахчевых развалов и елочных базаров.

Новый проект призван смягчить некоторые из этих требований. Разработчики поясняют, что главная цель — формирование единого эстетически выразительного облика города, но без создания избыточных барьеров для предпринимательской деятельности. Поэтому предлагается расширить цветовую палитру, доступную для оформления фасадов, и уточнить перечень разрешенных материалов для кровли. Это даст бизнесу больше свободы при сохранении общего визуального порядка.

Отдельно в проекте прописываются правила для нестационарных объектов, которые были установлены давно — до 1 сентября 2021 года, когда постановление только вступило в силу. Многие из них до сих пор работают по старым нормам или на основании временных договоров. Власти хотят установить для таких объектов единый срок, до которого они должны привести свой внешний вид в соответствие с современными требованиями. Ранее эти сроки различались в зависимости от категории территории и типа договора. Теперь их планируют унифицировать.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели настаивали на упрощении требований к киоскам. Бизнес уходит с рынка из-за излишне «закрученных гаек» и бюджет региона ежегодно теряет около 400 млн рублей.