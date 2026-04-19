«Дискус» продлил разрешения на строительство парковок в новосибирском микрорайоне

Автор: Юлия Данилова

Объекты стоят замороженными уже много лет

Компания ООО «Дискус-Строй» продлила разрешения на строительство подземных автостоянок закрытого типа на улице Виктора Шевелева в Кировском районе. В документации отмечается, что это IV этап комплексного освоения земельного участка. Первоначально разрешение на строительство было получено в 2015 году и в 2017 году. Теперь сроки продлены до февраля и апреля 2028 года.

Площадь первого участка составляет 22108 кв. м. Площадь одноэтажного объекта составляет 4540 кв метра. Предполагалась, что на автостоянке будет 168 мест.

Площадь второго участка, где планировалось строительство подземной автостоянки закрытого типа с ЦТП № 17, составляет 44359 кв. м. Площадь объекта 5637 кв м на 180 машино-мест.

Стоит отметить, что в ЖК «Просторный», где планируется строительство автостоянок, они расположены во дворах домов, в которых уже несколько лет живут люди. Фактически, у них под окнами находится замороженная строительная площадка. Местные жители рассказывали, что застройщик планировал разместить на ней детскую площадку и спортивную зону.

Сейчас большая часть двора огорожена, охраны на стройплощадках нет. Вокруг оставшаяся часть двора заставлена машинами. На один из долгостроев вход свободный. По словам местных, этим пользуются ассоциальные личности. Нередко по незавершенке гуляют дети.

Напомним, в Октябрьском районном суде Новосибирска рассматривается дело собственника и руководителя компании ООО «Дискус-Строй» Алексея Джулая. По версии следствия, потерпевшими признаны более 800 человек, ущерб превысил миллиард рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал 98 млн рублей с экс-депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
