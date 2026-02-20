Правительство региона подало жалобу на решение по иску о закупках для СВО

Правительство Новосибирской области продолжает судебную тяжбу по резонансному делу, связанному с госзакупками для нужд специальной военной операции. Региональные власти подали кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции, которая ранее обязала компанию «Росэкспресс» вернуть в бюджет 747 млн рублей.

Как следует из материалов суда, 17 февраля Арбитражный суд Западно-Сибирского округа зарегистрировал жалобу и назначил рассмотрение дела на 20 апреля. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

История спора берет начало в марте 2025 года, когда прокуратура Новосибирской области обратилась в арбитраж с иском к региональному Минпромторгу и ООО «Росэкспресс». Надзорное ведомство потребовало признать недействительными контракты, заключенные между ведомством и поставщиком, и взыскать с компании почти 748 млн рублей.

В сентябре суд первой инстанции встал на сторону ответчиков, однако в конце года апелляция отменила это решение, удовлетворив требования прокуратуры. Теперь правительство региона пытается оспорить этот вердикт в кассации.

Ранее сообщалось, что прокуратура настаивала на признании ничтожными всех шести контрактов с «Росэкспрессом», хотя недопоставка товаров была выявлена только по одному из них. Речь шла о вынужденном сокращении объемов закупаемой в Китае техники из-за нестабильного курса валюты, которое впоследствии компенсировали дополнительным соглашением. Надзорное ведомство требовало применить одностороннюю реституцию — взыскать с поставщика всю сумму без возврата уже переданного товара. Такая мера применяется к контрагентам, заведомо знавшим о нарушениях при заключении сделок.

Судебные разбирательства идут параллельно с уголовным преследованием фигурантов дела. Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров находится под стражей с мая 2025 года. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий. Топ-менеджеры «Росэкспресса» Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Все фигуранты настаивают на своей невиновности.

В правительстве региона отрицают наличие конфликта интересов и факт нанесения ущерба бюджету. Теперь окончательную точку в этом споре предстоит поставить суду кассационной инстанции.

