В Новосибирской области объявили предупреждение из-за сильного ветра

В Новосибирской области 1 и 2 ноября ожидается неблагоприятная погода. Об этом сообщил ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

— Днем 1 ноября и ночью 2 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедные явления. Ветер усилится до 25 метров в секунду и более, — предупредили синоптики.

По прогнозам, 2 ноября, температура в Новосибирской области резко упадет: до +1…+6 градусов. Ночью и утром местами пройдут небольшие дожди, которые днем перейдут в мокрый снег. На западе региона также возможны небольшие осадки. Также по области возможны гололедные явления и мокрый снег.

Ветер будет дуть с северо-запада: ночью со скоростью 10-15 м/с, местами до 25 м/с, а днем — 7-12 м/с, с порывами до 20 м/с.

С 3 ноября в регион вернутся минусовые температуры. Ночью будет от -1 до -6 градусов, местами до -11. Днем температура поднимется до +4 градусов, однако в некоторых районах столбик будет показывать до -6. Возможны небольшие снегопады, днем с мокрым снегом. Порывы ветра достигнут 15 м/с.

