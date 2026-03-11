Поиск здесь...
Жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов

Обвиняемая получала деньги от знакомых, обещая купить для них недвижимость на аукционах по заниженным ценам

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против 44-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве на 80 миллионов рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

— В ходе предварительного следствия установлено, что с октября 2014 года по ноябрь 2024 года женщина совершила ряд мошенничеств в отношении жителей различных регионов, с причинением материального ущерба в крупном и особо крупном размере, — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая обычно получала деньги от своих знакомых, обещая приобрести для них различные объекты недвижимости на аукционе по заниженным ценам.

— Крупные суммы залога или полную стоимость имущества организатор преступной схемы получала как наличным, так и безналичным способами, предоставляя фиктивные сведения, касающиеся несуществующих объектов. Следствием в ходе расследования установлено 19 потерпевших, причиненный ущерб превысил 80 млн рублей, — говорится в сообщении.

Некоторые пострадавшие подавали в суд на фигурантку, которая выступала ответчицей. Она нанимала адвокатов на деньги, полученные незаконным путем от истцов.

Когда не находилось покупателей на объекты, женщина занимала деньги у разных людей под любыми предлогами, включая болезнь или внезапную смерть родственников.

В ноябре 2024 года сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области задержали подозреваемую при поддержке ОМОН Росгвардии. Во время обысков были найдены документы, доказывающие ее незаконные действия.

В рамках расследования арестованы недвижимость, земельные участки и дорогие автомобили обвиняемой на общую сумму 29 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинением передано в Центральный районный суд Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники снова атакуют новосибирский бизнес от лица правительства региона.

Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована
Смотровую площадку в форме снежинки предлагают построить в Новосибирске

Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

Автор: Юлия Данилова

На концерте Новосибирская государственная филармония, посвящённом 100-летию композитора Александр Зацепин, прозвучало предложение присвоить музыканту звание «Почётный житель Новосибирска». Инициативу, озвученную со сцены, зрители зала аплодисментами. По словам директора филармонии Анна Терешкова, музыка композитора стала частью культурного кода страны.

— Музыка нашего земляка — это единый музыкальный код, который навсегда соединил многочисленные народы России. Я рада, что Новосибирская филармония — самая крупная филармония нашей страны — выступила с предложением присвоить Александру Зацепину звание почётного жителя Новосибирска. Он является одним из самых достойных кандидатов на это звание, — отметила Терешкова.

Читать полностью

Фасад Новосибирской областной научной библиотеки отремонтируют за 48 млн рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская государственная областная научная библиотека объявила закупку на капитальный ремонт фасада здания, расположенного на улице Советской, 6. Начальная максимальная цена договора составляет 48,2 миллиона рублей. Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Работы будут проводиться в соответствии с проектной документацией. Проект прошел государственную экспертизу, положительное заключение получено еще в декабре 2020 года. Подрядчик должен завершить ремонт до 30 октября 2027 года.

Читать полностью

Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована

Автор: Юлия Данилова

В Национальном союзе агростраховщиков редакции Infopro54 рассказали о том, что по итогам 2025 года на условиях господдержки сельхозпроизводителями региона было застраховано 69 тысяч голов крупного рогатого скота (около 25% промышленного поголовья), 227 тысяч голов свиней (80%) и 3,7 млн голов птицы (51%). Для сравнения, годом ранее (по итогам 2024 года) было застраховано 20 тысяч голов КРС, 208 тысяч голов свиней, 4,2 млн голов птицы, пояснил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

— Страхование поголовья сельхозживотных в России с господдержкой было введено с 2013 году, в настоящий момент оно пользуется высоким спросом — по данным в России застраховано 48% поголовья (при усреднении по всем видам). Основной мотив к страхованию — высокий риск потерь от опасных инфекционных болезней животных (АЧС, птичий грипп, ящур, бруцеллез и другие), — отметил Биджов.

Читать полностью

В Новосибирске инвалиды по зрению надеются на выплаты на корм для собак-поводырей

Автор: Мария Гарифуллина

Инвалиды по зрению, проживающие в Новосибирской области, рассчитывают в 2026 году получить сертификаты на оплату корма для собак-проводников. Новая мера поддержки незрячих была анонсирована и одобрена на федеральном уровне в прошлом году, но пока сертификатов никто не получил. Infopro54 поговорил с владельцами собак-проводников и выяснил, почему они ждут скорейшего решения вопроса.

Впервые о планах выплачивать инвалидам по зрению компенсацию затрат на покупку корма для собак-проводников Минтруд РФ сообщил в сентябре 2025 года и пояснил, что такая выплата будет оформляться с использованием электронного сертификата. Был опубликован соответствующий проект постановления Правительства РФ. В нем было указано, что предельный размер оплаты корма для собаки составляет 60 838 рублей в год, и данная сумма подлежит индексации ежегодно соразмерно инфляции. Предполагалось, что постановление вступит в силу в январе 2026 года. На правительственных ресурсах на момент подготовки материала не удалось обнаружить сведений о том, что данный документ подписан. Но 24 декабря 2025 года на пленарном заседании Совета Федерации были одобрены изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и они как раз касались оплаты корма для собак-проводников, приобретаемого с использованием электронного сертификата. Исходя из того, что сертификатов еще нет, инвалиды по зрению делают вывод, что окончательного решения и проработанного механизма пока нет.

Читать полностью

На Новосибирской ТЭЦ-5 модернизируют систему отбора и отгрузки золы-уноса

Автор: Юлия Данилова

На ТЭЦ-5 завершается самый трудоемкий этап модернизации системы отбора и отгрузки золы-уноса на электрофильтрах шести котлов — сборка силоса золы-уноса. Это один из ключевых элементов приема, хранения и отгрузки золы. Проект силоса выполнила подрядная организация из Таганрога, а сами металлоконструкции изготовили в Искитиме.

Проект позволит упростить логистику и ускорить отгрузку продукта сгорания угля предприятиям стройиндустрии, пояснили в компании.

Читать полностью

Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Подрядные организации, выполняющие уборку снега в Новосибирске, на некоторых участках сваливают его на газоны, ломая высаженные там кустарники и деревья. В некоторых локациях вместо со снегом они сносят зеленые насаждения. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил сотрудникам муниципалитета и главам районов выявлять такие нарушения.

— После схода снега нужно провести обследование зелёных насаждений совместно с администрациями районов и профильными подразделениями мэрии. Там, где будут выявлены повреждения, подрядным организациям должны быть выставлены претензии, — заявил мэр Максим Кудрявцев.

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

