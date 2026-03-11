Жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против 44-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве на 80 миллионов рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

— В ходе предварительного следствия установлено, что с октября 2014 года по ноябрь 2024 года женщина совершила ряд мошенничеств в отношении жителей различных регионов, с причинением материального ущерба в крупном и особо крупном размере, — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая обычно получала деньги от своих знакомых, обещая приобрести для них различные объекты недвижимости на аукционе по заниженным ценам.

— Крупные суммы залога или полную стоимость имущества организатор преступной схемы получала как наличным, так и безналичным способами, предоставляя фиктивные сведения, касающиеся несуществующих объектов. Следствием в ходе расследования установлено 19 потерпевших, причиненный ущерб превысил 80 млн рублей, — говорится в сообщении.

Некоторые пострадавшие подавали в суд на фигурантку, которая выступала ответчицей. Она нанимала адвокатов на деньги, полученные незаконным путем от истцов.

Когда не находилось покупателей на объекты, женщина занимала деньги у разных людей под любыми предлогами, включая болезнь или внезапную смерть родственников.

В ноябре 2024 года сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области задержали подозреваемую при поддержке ОМОН Росгвардии. Во время обысков были найдены документы, доказывающие ее незаконные действия.

В рамках расследования арестованы недвижимость, земельные участки и дорогие автомобили обвиняемой на общую сумму 29 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинением передано в Центральный районный суд Новосибирска.

