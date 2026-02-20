Предприятия-лидеры машиностроительной отрасли назвали в Новосибирске

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 97,9% к уровню 2024 года. Как отметил и.о министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов, снижение связано с высокой базой прошлого года и общероссийскими мерами по сдерживанию инфляции.

При этом в ряде отраслей, в том числе высокотехнологичных, в прошлом году был зафиксирован рост:

производство прочих транспортных средств и оборудования +25,8%;

машин и оборудования +20,2%;

металлургической продукции +18%;

лекарственных средств +5,6%;

положительная динамика также отмечена еще в пяти отраслях обрабатывающей промышленности.

Как отметил Рягузов, в машиностроении самый высокий индекс был у НПО ПАО «Элсиб» (почти 150%). На втором месте — «Новосибирский авиаремонтный завод» (128,5%). По словам чиновника, речь в основном идет о капремонте вертолетов. На третьем — АО «Катод» (125,8%). На четвертом месте — НЗХК (124%). Напомним, предприятие в 2025 году отпускало свою продукцию потребителям как в России, так и за рубежом. Далее — АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» (127,2%), «Новосибирский электровозоремонтный завод» (НЭРЗ) — 117%, АО «Завод Электросигнал» — 112,5%, АО «Экран – оптические системы» — 109%, АО «Новосибирский механический завод «Искра» (107,4%).

— Если говорить о заводе «Искра», то это производство капсюлей-воспламенителей изделий разного назначения, в том числе для работы в карьерах, для проведения взрывных работ, — уточнил представитель Минпромторга.

Замыкает топ самых производительных машиностроительных предприятий региона АО «Новосибирский приборостроительный завод» (104%), который, по словам чиновника, «выпускает продукцию для охотников».

— Ключевая задача предприятий на 2026 год — сохранить позиции в условиях непростой ситуации в экономике. Хотя многие рассматривают текущую ситуацию как возможность. Например, НМЗ «Искра» получил финансирование на расширение производства капсюлей-детонаторов. Это новый проект, который они развивают. Также у них в проекте автоматизация производства. Оно сложное, поэтому необходимо максимально из каких-то технологических цепочек исключить человека, — подчеркнул Рягузов.

В частности, он отметил, что Фонд развития промышленности региона предоставил 34 льготных займа предприятиям на новое производство или модернизацию на общую сумму около 1,2 млрд рублей по ставке 1–5% годовых сроком до пяти лет.

— Новых проектов много, так что, несмотря на непростую ситуацию, у нас открываются новые производства, запускаются новые проекты, бизнес видит перспективы и готов работать, — заявил Денис Рягузов.

Напомним, за 11 месяцев 2023 года, по сравнению с 2022-м, чуть более чем в два раза нарастил объем производства АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», на 60% — НПО «Элсиб», на 20% — АО «Новосибирский механический завод «Искра», на 10% — ООО «Сибэлектропривод», ООО «Сибпласт» и ОАО «Машиностроительный завод Труд» — до 4%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Центробанке оценили, каким отраслям в Сибири хорошо живется. По итогам 2025 года в нескольких сегментах экономики округа наметились серьезные изменения.