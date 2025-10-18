Рекламодателям

Для легковых автомобилей цены на ОСАГО в России повысят до 8 665 рублей

  • 18/10/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Для легковых автомобилей коридор цен по ОСАГО расширят на 15%
Самые дорогие полисы будут у новосибирцев и ингушей

Коридор цен на ОСАГО для легковых автомобилей в России расширится на 15% в обе стороны. Для мотоциклов диапазон цен увеличится на 40%.

Директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов отметил, что страховщики при определении стоимости полисов вынуждены ориентироваться на верхнюю границу. Это снижает их возможность учитывать индивидуальные особенности владельца автомобиля. Центральный банк хочет изменить максимальную и минимальную стоимость полиса, чтобы исправить ситуацию. Об этом сообщают «Известия».

Проект был одобрен советом директоров Банка России в октябре 2025 года. Теперь его передадут в Минюст, и в ближайшие месяцы он начнет действовать. Также решили вдвое увеличить территориальный коэффициент для регионов в «красной» зоне. Сейчас туда входят Республика Ингушетия и Новосибирская область, где зафиксировано много недобросовестных действий.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) полагают, что после введения новых правил верхняя граница тарифного коридора для легковых автомобилей составит 8 665 рублей, а нижняя — 1 399 рублей. Изменятся и территориальные коэффициенты: их увеличат для 14 городов и снизят для 12.

Ранее редакция сообщала о том, что закон о локализации такси выдавит с рынка перевозок около 100 тысяч автомобилей.

Источник фото:Freepik / Автор — wirestock

Рубрики : Страхование

Регионы: Новосибирск

Теги : ОСАГО автомобиль


Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
