В новосибирском метро начали продавать памятные магниты

С 25 сентября в кассах новосибирского метро появились сувенирные магниты с изображениями городских станций. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

— Сувенирных магнитов будет 14 — по количеству станций метрополитена. Стоит сувенирный магнит 150 рублей, — добавили в пресс-службе.

В соцсетях сразу появились предложения о том, чтобы магниты делали не только с действующими, но и перспективными станциями и линиями новосибирского метро. По аналогии с Москвой, где на картах можно по пунктирам на схеме увидеть куда дальше будет развивается подземка.

Напомним, тестовые продажи памятной атрибутики новосибирского метрополитена стартовали 17 сентября. В этот день в кассах на станции метро «Спортивная» появились брендированные сувенирные жетоны. Они вызвали большой интерес у жителей и гостей города. В продажу выпустили 10 тысяч экземпляров, но уже через неделю их осталось меньше трети. При этом коллекционные экземпляры тут же появились на маркетплейсах и классифайдах по цене, значительно превышающей указанную в кассе.

Судя по обсуждениям в соцсетях, магниты с изображением станций метрополитена и монеты вполне могут стать одним из популярных новосибирских сувениров. В городе уже несколько лет выдвигаются разные идеи о том, какой мерч может заинтересовать гостей Новосибирска. В перечне идей авторские игрушки, брендированные сладости,

В соцсетях предлагают предпринимателям, работающим на сувенирном рынке Новосибирска, обратить внимание на снеговика — символ ХК «Сибирь», а также такие официальные символы города, как Бугринский мост, часовня и т.д. В качестве сувенира из столицы Сибири востребованы настоящие сибирские пельмени. Сейчас чаще всего туристы покупают в Новосибирске сувениры с медведем. Хорошо продаются подарки, выполненные в русском стиле с сибирскими мотивами.

Ранее редакция сообщала о том, что открытки и магниты с видами города стали самым ходовым мерчем Новосибирска.