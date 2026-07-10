Участникам СВО в Новосибирске помогут выйти на потенциальных работодателей

Проект «Моя карьера», направленный на профессиональную ориентацию, обучение и трудоустройство жителей Новосибирской области, расширяется. Как отметила депутат Законодательного собрания Наталия Безрученкова, сегодня рынок труда региона остается напряженным из-за низкого уровня безработицы. По ее словам, в Новосибирской области показатель составляет 2,4%, тогда как в среднем по России — 2,2%, по Сибирскому федеральному округу — 2,26%.

По мнению парламентария, личное взаимодействие работодателей с соискателями позволяет эффективнее закрывать вакансии, чем исключительно дистанционные форматы.

— В рамках проекта предусмотрено онлайн-обучение, встречи с работодателями. Проводя встречи, мы понимаем, что именно они дают результат. Когда мы рассказываем о вакансиях, условиях работы и возможностях обучения, люди гораздо активнее откликаются на предложения работодателей, — подчеркнула Безрученкова.

Руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова отмечает, что особый акцент в проекте сделан на трудоустройство людей, которые вернулись со специальной военной операции. Для этого сейчас проводятся встречи соискателей с руководителями, собственниками, заинтересованными в привлечении сотрудников, непосредственно на предприятиях и в компаниях. Первая встреча в рамках проекта прошла в учебном центре сети «Академия Кофе». На очереди хлебообъединение «Восход», а также еще ряд промышленных предприятий, торговых центров, банков, клиник и страховых компаний.

— В рамках проекта ведется обучение соискателей как правильно готовить резюме, как готовиться к собеседованию, оказывается психологическая поддержка соискателям, проводятся карьерные консультации и взрослая профориентация. При этом стоит помнить, что многие участники СВО это люди с инклюзиями. Работодатели должны учитывать это при приеме таких специалистов, — предупредила Литвинова.

Депутат Законодательного собрания Данила Воротников предложил наладить более тесное взаимодействие работодателей с ветеранскими организациями для информирования участников СВО. По его мнению, предприятия могли бы напрямую передавать информацию об открытых вакансиях в профильные общественные объединения, что позволит им подбирать работу с учетом состояния здоровья, образования и профессиональных навыков кандидатов.

— Предложения должны быть конкретными: название вакансий, функционал, который должен выполнять соискатель и зарплата, — предупредил Воротников.

Кроме того, по его словам, помощь с поиском работы иногда требуется семьям участников СВО, которые находятся на передовой или ранены: женам, детям. Их тоже необходимо включить в эту программу.

Стоит отметить, что одним из востребованных инструментов подготовки кадров в регионе остается федеральный проект «Кадры». Директор Центра дополнительного образования Сибирского института управления — филиала РАНХиГС Иван Ольков напомнил, что сейчас институт реализует программы по 186 востребованным специальностям, обучение по которым финансируется государством.

Ранее редакция сообщала о том, что первые 60 участников СВО прошли профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление. Герои НовоСибири».