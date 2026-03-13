Спортивный праздник в Бердске: школьники соревнуются за честь региона в ГТО

Финальная стадия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных учреждений Новосибирской области близится к своему завершению. 13 марта в Бердске состоялось торжественное открытие заключительного этапа состязаний, где лучшие команды школьников, зарекомендовавшие себя на предыдущих отборочных турнирах, сражаются за призовые места.

Программа, рассчитанная на два дня, включает четыре вида испытаний: меткость в стрельбе из пневматической винтовки, демонстрацию силы в силовой гимнастике (подтягивания для юношей и отжимания для девушек), проверку ловкости в прыжке с места и выносливость в лыжных гонках. Большая часть состязаний пройдет в помещении бердской спортивной школы, а лыжные дисциплины запланированы на 14 марта на базе «Метелица».

На площадке спортивной школы «Бердск» прошла церемония открытия финала. Заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова обратилась к юным спортсменам с приветственным словом, отметив 95-летие комплекса ГТО и важность сохранения его славных традиций. Она пожелала участникам честной борьбы, достойных результатов и побед, а также подчеркнула, что фестиваль должен запомниться не только спортивными достижениями, но и радостью общения, поддержкой товарищей и командным духом.

Отборочные соревнования по многоборью ГТО проводятся поэтапно, начиная с муниципалитетов. В финал выходят 15 лучших команд: пять из районов Новосибирска и десять — из области. В текущем году в числе финалистов оказались команды из Центрального, Кировского, Калининского, Ленинского, Дзержинского районов Новосибирска, а также из Оби, Бердска, Кольцово, Чистоозерного, Болотнинского, Тогучинского, Куйбышевского районов и Чановского, Сузунского, Доволенского муниципальных округов.

Каждая команда состоит из восьми человек, включая юношей и девушек 14-15 лет (V ступень ГТО) и 16-17 лет (VI ступень ГТО). Индивидуальные результаты каждого участника суммируются для определения победителей как среди лучших спортсменов по возрастным категориям, так и среди команд в целом.

С момента основания фестиваля в 2016 году среди победителей отмечались Доволенский, Сузунский, Татарский, Куйбышевский районы, город Бердск, Тогучинский район и Центральный округ Новосибирска. Куйбышевский район повторил свой успех в 2024 году, а в 2025 году первое место впервые занял Чистоозерный район. Комплекс «Готов к труду и обороне» является важным инструментом популяризации активного образа жизни и регулярных занятий спортом среди жителей региона, особенно среди детей и молодежи.