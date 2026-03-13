Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Студентка из Новосибирска примет участие в международном юридическом конкурсе

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Она будет представлять Россию в составе команды факультета права НИУ ВШЭ

Победителем российского этапа международного студенческого конкурса имени Филипа Джессопа, моделирующего процесс в Международном Суде, в этом году единогласно была признана команда Высшей школы экономики, одержавшая в полуфинале победу над командой МГУ, а в финале — над командой МГИМО. До этого «Вышка» побеждала в российском этапе 10 лет назад.

В состав команды в 2026 году вошли Мария Бессонова (3 курс бакалавриата), Айлана Егузекова (2 курс магистратуры «Право международной торговли и разрешения споров»), Варвара Недзельницкая (4 курс бакалавриата) и Александра Филипьева (3 курс бакалавриата).

Мария Бессонова, родом из Новосибирска, выпускница новосибирской гимназии №1. Она была признана лучшим спикером финала конкурса. Команда «Вышки» также удостоилась награды за 2 место в категории «Лучший меморандум».

Команда — победитель конкурса представит Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в Вашингтоне в марте и будет моделировать разбирательства в Международном суде ООН. В финале примут участие команды из 100 стран.

Мария Бессонова выступит спикером российской команды. Тема кейса 2026 года охватывает вопросы вмешательства в процессы Международного суда ООН и права коренных народов на редкоземельные элементы, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте конкурса.

Напомним, в 2026 году в вузах России сокращено 47 тысяч, или 13%, от числа платных мест. Преимущественно это затронуло негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили добавить студентам денег за учебу в «родном» регионе. Инициатива направлена на сохранение кадрового потенциала региона и борьбу с оттоком талантливой молодёжи. 

Фото из группы Юридический клуб МГИМО ВКонтакте.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : США Россия Новосибирск

Теги : юрист Международнй конкурс вузы

829
2
0
Предыдущая статья
Спортивный праздник в Бердске: школьники соревнуются за честь региона в ГТО
Следующая статья
Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

В Госдуме вспомнили о таксофонах на фоне проблем со связью

Автор: Артем Рязанов

Регулярные отключения связи в российских городах могут возродить телефонные будки, но на новый лад — с доступом в интернет. Об этом 13 марта сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление Игоря Антропенко, члена комитета Госдумы по промышленности и торговле.

— Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности, — сказал Антропенко.

Читать полностью

Синоптики сообщили, когда в Новосибирской области наступит весна

Автор: Артем Рязанов

По информации Западно-Сибирского УГМС, к 20 марта ожидается постепенное повышение температуры.

— Осадки постепенно прекратятся. Сейчас следующая порция интенсивных осадков ожидается на 15 марта, в воскресенье, — рассказали редакции Infopro54 метеорологи.

Читать полностью

В поисках слов-нелегалов: в Новосибирске филолог и юрист объяснили, как проверять иностранные слова

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске юристы регистрируют рост запросов, связанных с русификацией. С 1 марта в России вступили в силу ограничения в использовании иностранных слов в публичной информации, предназначенной для потребителей. Компании и организации проводят проверки своих сайтов, соцсетей, вывесок, афиш и уже понимают, что проблема оказалась серьезней, чем казалось ранее: вне закона оказалось очень много слов, которые давно в употреблении и кажутся «своими».

Редакция Infopro54 провела экспресс-опрос среди руководителей компаний и НКО и выяснила, что основные стратегии в поисках слов-нелегалов это: найти в команде самого грамотного и попросить его вместе с юристом все вычитать, а также найти и протестировать сервисы, которые быстро проверяют слово по нормативным словарям русского языка. Такие сервисы уже предлагают различные агентства и компании, которые разрабатывают сайты, занимаются продвижением. Они быстро работают, но, как правило, проверяют слово по одному словарю, а их разработчики предупреждают, что результат проверки является справочной информацией и не заменяет официальной юридической консультации. Юристы в свою очередь советуют проводить проверку на официальных ресурсах.

Читать полностью

В Госдуму внесли законопроект о запрете фильмов, дискредитирующих Россию

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Евгений Марченко подготовил законопроект, запрещающий выдавать прокатное удостоверение фильмам иностранных киностудий, которые содержат оскорбительные стереотипы о россиянах или искажают и дискредитируют образ России, СССР и Вооруженных сил РФ.

Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Читать полностью

«Работать в белую нереально»: рынок патронажных услуг Новосибирска сокращается

Автор: Юлия Данилова

Один из старейших игроков рынка патронажных услуг Новосибирской области ООО «Агентство «Патронаж» сворачивает деятельность. Об этом редакции Infopro54 рассказала основатель и директор компании Ольга Деменева. По ее словам, одна из ключевых причин закрытия — резкое повышение налогов, а также падение платежеспособности населения.

— Работать в этой вилке стало невозможно. Количество заказов в прошлом году резко упало. Если раньше больного человека люди предпочитали не оставлять одного и нанимали сиделку, то сейчас делят заботу между родственниками. Звонки практически прекратились. При этом необходимо было поднимать зарплату сиделкам, выросли затраты на расходные материалы, — пояснила собеседница редакции.

Читать полностью

Скульпторы из Новосибирска создают персонажей культовых фильмов

Автор: Артем Рязанов

Студия новосибирца Ивана Плотникова первоначально создавала силиконовых монстров для квестов. Со временем команда переключилась на работу с краеведческими музеями, где создаёт до 40 скульптур на проект. В списке работ  —фигуры персонажей «Гарри Поттера» и «В бой идут одни старики».

— На создание одной требуется примерно 2 месяца. Мастер-модель поначалу лепят из скульптурного пластилина, после снимают форму из стеклопластика, которую заливают силиконом. Внутрь фигуры помещают металлический каркас, чтобы модель нельзя было сломать руками. На одну требуется потратить около 200 пачек пластилина. При заливке используют вандалоустойчивый силикон, применяемый в пищевой промышленности, например, для отливки шоколадных изделий. Такой материал не окисляется, не даёт усадки, не меняет цвет. Стоимость фигуры может составлять от 250 тысяч до 3 млн рублей, — рассказал Горсайту Иван Плотников.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Налоговая решила ликвидировать «Кузину» из-за неправильного адреса

Актуальный разговор Бизнес

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Общество

В Госдуме вспомнили о таксофонах на фоне проблем со связью

Список сёл с карантином по бешенству пополнился в Новосибирской области

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Общество

Студентка из Новосибирска примет участие в международном юридическом конкурсе

Власть

Спортивный праздник в Бердске: школьники соревнуются за честь региона в ГТО

Общество

Синоптики сообщили, когда в Новосибирской области наступит весна

Бизнес Общество

В поисках слов-нелегалов: в Новосибирске филолог и юрист объяснили, как проверять иностранные слова

Власть Право&Порядок

УФАС доказала факт картельного сговора в деле новосибирского центра «Авангард»

Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете фильмов, дискредитирующих Россию

Бизнес Власть

Нарушители заплатят: фонд общественного транспорта в Новосибирске будут наполнять за счет штрафов

Бизнес Власть Общество

«Работать в белую нереально»: рынок патронажных услуг Новосибирска сокращается

Общество

Скульпторы из Новосибирска создают персонажей культовых фильмов

Бизнес Недвижимость Общество

Квадратный метр в Новосибирске подорожал в 25,5 раз за 25 лет

Недвижимость

Проект детского сада в микрорайоне под Новосибирском прошел госэкспертизу

Медицина Общество Технологии

«Мы пока не доверяем нейросети и все перепроверяем»: в Новосибирске нейрохирург рассказал, как на самом деле врачи относятся к ИИ

Общество Отставки и назначения

Епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей назначен главой Новосибирской митрополии

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности