Студентка из Новосибирска примет участие в международном юридическом конкурсе

Победителем российского этапа международного студенческого конкурса имени Филипа Джессопа, моделирующего процесс в Международном Суде, в этом году единогласно была признана команда Высшей школы экономики, одержавшая в полуфинале победу над командой МГУ, а в финале — над командой МГИМО. До этого «Вышка» побеждала в российском этапе 10 лет назад.

В состав команды в 2026 году вошли Мария Бессонова (3 курс бакалавриата), Айлана Егузекова (2 курс магистратуры «Право международной торговли и разрешения споров»), Варвара Недзельницкая (4 курс бакалавриата) и Александра Филипьева (3 курс бакалавриата).

Мария Бессонова, родом из Новосибирска, выпускница новосибирской гимназии №1. Она была признана лучшим спикером финала конкурса. Команда «Вышки» также удостоилась награды за 2 место в категории «Лучший меморандум».

Команда — победитель конкурса представит Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в Вашингтоне в марте и будет моделировать разбирательства в Международном суде ООН. В финале примут участие команды из 100 стран.

Мария Бессонова выступит спикером российской команды. Тема кейса 2026 года охватывает вопросы вмешательства в процессы Международного суда ООН и права коренных народов на редкоземельные элементы, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте конкурса.

Напомним, в 2026 году в вузах России сокращено 47 тысяч, или 13%, от числа платных мест. Преимущественно это затронуло негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили добавить студентам денег за учебу в «родном» регионе. Инициатива направлена на сохранение кадрового потенциала региона и борьбу с оттоком талантливой молодёжи.