В будущих небоскребах Новосибирска вводят минимальную площадь квартир

Небоскребы — достаточно дорогостоящие объекты, вне зависимости от того будет ли это жилье, объекты гостиничного обслуживания или делового управления. Именно поэтому в мэрии Новосибирска решили в новых правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) прописать минимальную площадь квартир в таких высотках.

— Предельно минимальный размер квартиры в небоскребе составит 40 квадратных метров. Это самый минимум, который может быть в таких домах, — сообщил заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Роман Бутко.

Напомним, в обычных новостройках города минимальная площадь студий и однокомнатных квартир — 28 кв.м. Ранее были прецеденты, когда на одном этаже девелопер размещал по 50 каморок площадью 15-17 кв. м.

Заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Евгением Улитко пояснил, почему власти города не выделяют отдельную площадку под строительство небоскребов, как в Москве, а согласовывают застройку участков в центре. При этом новые объекты помимо общественного резонанса, грузят город дополнительными заторами на проезжей части, нагрузкой на теплосети, детские сады и школы.

Улитко сообщил, что при мэрии создана рабочая группа, в которую входят эксперты, имеющие опыт проектирования и строительства небоскребов, а также эксперты, не связанные со строительным рынком.

— Мы пытаемся наладить диалог. Мы считаем, что Новосибирск — большой, красивый и солидный город, который должен иметь в своем арсенале и высотное строительство. При этом мы прекрасно осознаем, что вряд ли в городе начнется массовое возведение небоскребов. Это будут штучные объекты. Не только из-за того, что их не везде можно строить, но и из-за их дороговизны. Стоимость строительства высотного объекта, а в Новосибирске к небоскребам будут отнесены здания высотой 100 метров, может быть не на порядок, но значительно больше, чем стандартных 25-этажек. Во-вторых, мы категорически против втискивать небоскребы между существующими объектами за счет уплотняющей застройки, — заявил Улитко.

Он отметил, что в поправках к ПЗЗ прописано: высотное строительство должно иметь стилобат. Это конструкция, которая занимает от двух до четырех ярусов. Из нее выходит высотное строение. Для возведения такой конструкции нужен практически квартал.

— То есть реализовать высотку на нескольких сотках технически невозможно. Поэтому новые корректировки в ПЗЗ — это первый шаг, в рамках которого мы хотим закрепить базовые требования к строительству небоскребов в городе: по парковкам, по расчету площади квартиры, по социальному обеспечению этих объектов, — добавил чиновник.

Напомним, 31 октября закончились публичные слушания корректировок в правила землепользования и застройки города Новосибирска. Проект решения будет вынесен на сессию горсовета. Ожидается, что он будет рассмотрен 3 декабря. Если депутаты его утвердят, то новые правила ПЗЗ вступят в силу.

В октябре 2023 года президиум архитектурно-градостроительного совета согласовал концепцию высотного комплекса в Октябрьском районе. Речь идет о проекте двух застройщиков — ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Они же реализуют совместно проект ЖК «Чикаго». Кроме того о планах по строительству небоскреба в 60 этажей сообщала компания «Альгеба» (Входит в ГК «СибирьИнвест». — Ред.). Его возведение планировалось рядом с Димитровским мостом, где компания возводит ЖК «Чернышевский». В мае 2024 года прокуратура запретила строить 60-этажный небоскреб в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что начать строительство небоскребов планировали в 2024 году в Новосибирске.