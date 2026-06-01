Yandex Zen RuTube
Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Москва и Кабул сделали новый шаг к сближению

На международном форуме по безопасности в Подмосковье стороны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Одновременно российское руководство обозначило принципиальную позицию по недопустимости военного присутствия Запада в регионе.

Соглашение без деталей, но с ясным вектором

27 мая 2026 года на полях форума в Подмосковье секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб подписали документ, регламентирующий военно-техническое сотрудничество между двумя странами. Подробности соглашения не разглашаются, однако, по оценкам экспертов, речь идёт о технической кооперации — обслуживании советской и российской военной техники, составляющей основу афганской армии, а также о возможных поставках вооружений.

Сам факт подписания стал возможен после того, как в апреле 2025 года Верховный суд России исключил движение «Талибан» из списка террористических организаций. Это решение де-юре легализовало прямой диалог Москвы с нынешними афганскими властями.

Шойгу: неприемлемо возвращение военной инфраструктуры США и НАТО

Ещё до подписания соглашения, 14 мая 2026 года, Сергей Шойгу на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Бишкеке выступил с жёсткой позицией по поводу военного присутствия западных стран в регионе. Он заявил о неприемлемости размещения военной инфраструктуры США и НАТО на афганской территории или в сопредельных государствах под любыми предлогами.

«Считаем неприемлемым возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах», — цитируют российского секретаря Совбеза «Известия».

Шойгу также отметил, что основное бремя постконфликтного восстановления Афганистана должны взять на себя именно США и их союзники, чьё военное присутствие в регионе длилось два десятилетия.

Бортников предупредил о наркоугрозе из Афганистана

26 мая 2026 года на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ глава ФСБ России Александр Бортников обратил внимание союзников на новые вызовы, исходящие с афганского направления. По его данным, на территории Афганистана и сопредельных государств формируется «пояс производства синтетических наркотиков», создаются новые лаборатории, расширяются каналы транзита наркотиков в Россию и другие страны СНГ.

При этом Бортников подчеркнул целесообразность совместного взаимодействия с представителями нынешних афганских властей для предотвращения этих угроз. Таким образом, Москва, несмотря на сохраняющиеся риски, готова к практическому сотрудничеству с Кабулом в чувствительных сферах безопасности.

Экономические перспективы: мигранты и «добрые бармалеи»

Помимо военной и антинаркотической повестки, обсуждаются и экономические связи. 15 мая 2026 года министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что Кабул прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию. Единственным препятствием, по его словам, является языковой барьер.

Ещё более яркую характеристику афгано-российским отношениям дал в августе 2025 года министр промышленности Татарстана Олег Коробченко. В кулуарах форума «Армия-2025» он призвал не бояться поездок в Афганистан, назвав опасения преувеличенными. «Талибы изображаются как крайне опасные злодеи, бармалеи. На самом деле они — добрые бармалеи», — сказал Коробченко, отметив, что основным препятствием для сотрудничества являются различия в законодательстве: жизнь в Афганистане регулируется шариатом, в России — Конституцией. Поиск компромисса между этими системами, по мнению чиновника, открыл бы возможности для работы российских предприятий на афганской территории.

Таким образом, подписанное военно-техническое соглашение — лишь один из элементов постепенной нормализации отношений России с новыми афганскими властями, в основе которой лежат общие озабоченности по поводу региональной безопасности и экономические интересы.

Источник фото magnific.com  Автор фото author/freepik

