В Новосибирске растет спрос на спорттовары для домашних тренировок

По итогам первого полугодия 2025 года в Новосибирской области продажи спорттоваров в онлайне выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. И это при том, что в целом рост покупок в этой категории составил всего 1%. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе компании «Платформа ОФД».

Средняя цена покупки за год выросла на 5% и составила 3441 рубль.

В топ покупок спорттоваров (по числу покупок) в регионе вошли спортивная одежда и обувь, инвентарь для домашних тренировок, инвентарь для спортивных игр.

— В частности, из fashion-сегмента чаще приобретают футболки, кроссовки, спортивные шорты; из инвентаря для домашних тренировок — коврики, гантели, фитнес-резинки; из товаров для игр — мячи, шары, ракетки. При покупке спортивного оборудования чаще берут велотренажер, кардиотренажер, комплекс или скамью для силовых упражнений, — говорится в ответе на запрос, полученном редакцией.

Эксперты компании пояснили, что интерес к фитнес-практикам стимулирует спрос на компактные спортивные товары, предназначенные для домашних тренировок.

Вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта региона Екатерина Панферова отметила, что продажи ЛЮБЫХ товаров в онлайне уверенно растут. Это связано с изменением отношения потребителей к онлайн-площадкам в целом.

— С учетом переноса фокуса потребителей в сторону торговых онлайн-площадок выросли и продажи сравнительно недорогого оборудования для спорта. Того самого, которое приобретается как импульсная, а не осознанная покупка, — поясняет эксперт.

Она также отмечает, что в регионе есть интерес к домашним тренировкам.

— Насколько он растет, не могу сказать. Большое количество интернет-контента делает свое дело. Однако без постоянной мотивации и комьюнити этот интерес недолговременный и лишь расширяет рынок оффлайна. Да, не такими темпами, как раньше, но тем не менее помогает и работает в плюс к оффлайн-посещениям. Человек социален! Ему важна мотивация, одобрение и демонстрация результатов. Полностью в онлайн это не убрать. Мы онлайна не боимся, — подчеркивает Екатерина Панферова.

Напомним, согласно исследованию, 29% новосибирцев на регулярной основе делают зарядку, и этот вид физической нагрузки оказался самым популярным среди горожан. На втором месте по популярности оказался фитнес, который выбирают 18% жителей мегаполиса. Еще 16% занимаются плаванием. Бег, растяжку и велосипедный спорт предпочитают 14% горожан. 12% увлечены йогой, столько же предпочитают тяжелую атлетику. Лыжный спорт оказался в приоритете у 8% новосибирцев, а волейбол и боевые искусства — у 7%. Футболом увлекаются 6% участников опроса. По 5% новосибирцев ответили, что занимаются скандинавской ходьбой и баскетболом. Теннис, хоккей и фигурное катание выбирают по 4% горожан, а конькобежный спорт — 1 из 100.

Хорошую динамику продаж категорий для активного отдыха в Новосибирской области, по данным «Платформа ОФД», также обеспечивает развитие внутреннего туризма и мода на самостоятельные путешествия. Напомним, по данным мэрии Новосибирска, по итогам полугодия 2025 года Новосибирская область вошла в топ-10 популярных туристических направлений России. За шесть месяцев в город совершены свыше 1,5 млн поездок — почти в полтора раза больше, чем год назад. Гости приезжают в Новосибирск на крупные события, посещают музеи и театры, природные территории и знаковые городские пространства.

Напомним, по данным на май 2025 года, Новосибирск остается в пятерке лидеров по числу фитнес-клубов в стране, а рост стоимости абонементов в городе остался в пределах среднероссийского тренда — плюс 20% за год (до 3542 рублей). При этом фитнес-компании по итогам полугодия 2025 года снизили активность в поиске соискателей (-6%).

По данным «2ГИС», сегодня в Новосибирске работают 513 фитнес-клубов.

Ранее редакция сообщала о том, что на 40% выросло число организаций с детскими комнатами. Бизнес размещает такие локации на своих площадках, чтобы привлекать посетителей.