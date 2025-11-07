Рекламодателям

Спрос на краткосрочные полисы ОСАГО в Новосибирске вырос почти в 20 раз

  • 07/11/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
В регионе они пользуются спросом у пенсионеров и перекупов

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) сообщил, что за первые девять месяцев 2025 года в России было заключено 37,6 миллиона договоров обязательного страхования автогражданской ответственности. Из них 4,8 миллиона пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО.

В Новосибирской области, как уточнили редакции Infopro54 в РСА, с января по сентябрь 2025 года заключено 735 тысяч договоров страхования (за 9 месяцев 2024 года 611,3 тысячи). Из них 621,38 тысяч — годовые полисы (604,98 тысяч), а 113,6 тысяч — краткосрочные. По последним в регионе за год произошел взрывной рост спроса: в 2024 новосибирцы купили всего 6 387 коротких полисов.

— Короткие полисы сроком от  1 дня до 3 месяцев начали продавать только с марта 2024 года, и, действительно, наибольшая активность продаж началась с 2025 года. Короткие полисы только набирают популярность, —  отметили в РСА.

Кто в регионе обеспечил взрывной рост спроса на короткие полисы в РСА в ответ на запрос Infopro54 не уточнили. Участники местного рынка автострахования назвали эту статистику странной.

— Краткосрочные полисы ОСАГО популярны среди пенсионеров, которые пользуются автомобилем только в определенный период времени, например, летом. Вторая  группа — это перекупщики автомобилей из-за границы. Они уже являются владельцами машин и получают выгоду от краткосрочного ОСАГО в денежном плане. Также их берут вахтовики при определенных условиях. Обычные перекупщики тоже могут их брать, однако, насколько я знаю, они не оформляют такие полисы, так как у них есть только договор купли-продажи автомобиля, — пояснил Infopro54 Вячеслав Ашурков, руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России.

Представители рынка такси, опрошенные редакцией, затруднились прокомментировать рост интереса водителей к коротким полисам. Собеседники отмечали, что не наблюдали такой динамики.

— В некоторых таксопарках Новосибирска при аренде машины собственники предоставляют водителям все документы, включая страховку ОСАГО. Такая же ситуация при аренде служебных автомобилей. То есть никто не требует от таксиста оформлять короткие полисы. Однако, в ряде таксопарков города машины водителям сдают в аренду без страховки, заявляя, что это «на ваш страх и риск». «Хотите — оформляйте страховку сами, не хотите — не нужно», — рассказал редакции новосибирец, подрабатывающий в такси.

По его словам, со вторыми работодателями он предпочитает не сотрудничать.

Напомним, в прошлом году начальник управления методологии страхования РСА Андрей Спиров пояснял, что 95% коротких полисов брали такси.

— Им это удобно, ведь большинство таксистов работают не круглогодично, а какой-то определенный период. И оплачивать полную стоимость годовой страховки им просто нет смысла, — говорил Спиров.

По его словам, спросом полисы пользовались у владельцев мототехники, а также автобусов, грузовых, строительных и сельхозмашин.

В РСА также сообщили, что за 9 месяцев в Новосибирской области было урегулировано 39 422 страховых случая (34 593 — в 2024 году) по автогражданке. Средняя годовая премия составила 8 099 рублей (8 478 рублей). При этом средняя выплата по ОСАГО выросла до 173 306 рублей (139 998 рублей).

Для сравнения, по России средняя премия страховщиков за этот период составила 7 274 рубля, что на 5% меньше, чем в 2024 году. Средняя выплата по годовым полисам увеличилась на 15% и достигла 114 079 рублей.

По итогам 9 месяцев 2025 года Новосибирская область по-прежнему входит в топ-регионов по частоте страховых случаев по ОСАГО — 6,3%. Для сравнения, в среднем по стране 4,4%, а самый высокий показатель зарегистрирован в Ингушетии (11,3%). В регионе выросло количество ДТП, где участниками являются владельцы полисов ОСАГО, а также страховые выплаты. То есть страховщики продолжают проваливаться в убытки и повышать цену полисов.

Ранее редакция сообщала о том, что тарифы на ОСАГО для мотоциклистов Новосибирска вырастут на 40%.

Фото Infopro54, авто: Юлия Данилова.

Спрос на краткосрочные полисы ОСАГО в Новосибирске вырос почти в 20 раз
