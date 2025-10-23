Суд конфисковал у компании 15 гектаров земли в Бердском лесничестве

У фирмы ООО «Кредо» изъяли участок городских лесов в курортной зоне под Бердском. Площадь участка — почти 160 тысяч квадратных метров. Землю вернут государству, об этом говорится в решении Арбитражного суда Новосибирской области.

Основанием для обращения прокуратуры области в суд стал приговор, вынесенный по делу о мошенничестве. Как отмечается в материалах суда, владелец соседних участков незаконно захватил земли, предоставив недостоверные сведения об имеющихся на них постройках. Фирма «Кредо» также участвовала в этой схеме. В 2016 году компания через суд получила право на спорный участок, представив фальшивые документы.

Прокуратура пересмотрела старое судебное решение после изучения материалов дела. Суд постановил отменить регистрацию права собственности компании в ЕГРН и вернуть участок государству.

Это решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Кредо» зарегистрировано в 2010 году. Генеральный директор и собственник компании — Владислав Дорошенко. За 2024 год компании получила убыток 322 тысячи рублей. Основной деятельностью компании является покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений. Дополнительные — покупка и продажа земельных участков и аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Ранее редакция сообщала о том, что у прокуратуры возникли вопросы о регистрации прав собственности на объекты на берегу Бердского залива: причала и набережной.