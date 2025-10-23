Рекламодателям

Новые льготы для бизнеса в Новосибирске связывают с налогом на прибыль

  • 23/10/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Новые льготы для бизнеса в Новосибирске связывают с налогом на прибыль
Региональный бизнес ставят перед нелегким выбором

Технологическим и промышленным компаниям Новосибирской области предоставят налоговые льготы. Разработанные правительством региона поправки в областной закон вынесены на рассмотрение октябрьской сессии Заксобрания.

Одна из поправок направлена на стимулирование развития малых технологических компаний и инвестиционных товариществ. Правительство региона предлагает установить для этой категории предпринимателей инвестиционный налоговый вычет на прибыль и рассчитывает, что это простимулирует бизнес в увеличении инвестиционных вложений.

Напомним, под малой технологической компанией подразумевается компания, осуществляющая деятельность по производству продукции с использованием инновационных технологий. Реестр таких игроков ведет федеральный Минэкономразвития, а проводят сертификацию четыре центра в Москве.

— На начало подготовки законопроекта на территории Новосибирской области были 93 таких компании. На 21 октября 2025 года их количество увеличилось до 150. Основной костяк находится в Академгородке, — сообщил начальник управления инвестиционной политики Министерства экономического развития Павел Волокитин.

Инвестиционное товарищество как форма договора о совместной инвестдеятельности появилось в российском законодательстве в 2011 году. По данным Федеральной нотариальной палаты, сейчас в России зарегистрированы около 200 таких товариществ, а на территории Новосибирской области — только одно.

— Считаем, что принятие данного законопроекта позволит стимулировать вложения в малые технологические компании и инвестиционные товарищества, увеличить их капитализацию, — подчеркнул Волокитин.

Напомним, по данным Минэкономразвития области, за 2024 год совокупные доходы малых tech-компаний региона выросли в три раза по сравнению с 2023-м (8 млрд) и составили 27 млрд рублей.

Кроме того, в регионе планируют установить нулевую ставку по налогу на прибыль для компаний, заключивших специальный инвестиционный контракт — СПИК.

— Указанная мера может применяться не всеми юридическими лицами, а только предприятиями, которые реализуют проекты по освоению новой промышленной продукции, не имеющей аналогов в России, — подчеркнул Павел Волокитин.

По его словам, пока в регионе не заключен ни один специальный инвестиционный контракт. Однако бизнес проявляет к нему заинтересованность. Речь идет о четырех компаниях: производителях шпинделей, спецтехники, медицинского оборудования и металлоизделий.

— В случае одобрения поправок они готовы рассмотреть возможность заявиться на конкурсный отбор для возможности заключения специальных инвестиционных контрактов, — подчеркнул чиновник.

Еще раз отметим, что все эти льготы, которые будут предоставляться бизнесу в Новосибирской области, завязаны на налог на прибыль. При этом, по данным регионального Минфина, отчисления по налогу на прибыль организаций в регионе за год сократились на 10 млрд рублей.  Эксперты не исключают, что в следующем году ситуация со сбором налога на прибыль ухудшится. Партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская не исключала, что прибыли у бизнеса, скорее всего, в ближайшее время просто не будет… Об этом говорит статистика: за последний год в три раза увеличилось количество убыточных компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске разрабатывают налоговые льготы для застройщиков, которые также связаны с налогом на прибыль. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Финансы Бизнес ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : СПИК налоговые льготы налог на прибыль инвестиционный вычет


Актуальный разговор

Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
