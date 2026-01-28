Суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными

Транспортная прокуратура выиграла суд против авиакомпании «Сибирь» из-за овербукинга. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Действия авиакомпании «Сибирь», связанные с овербукингом, по иску транспортной прокуратуры признаны незаконными. <…> Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании указанных действий авиаперевозчика незаконными и их запрете, а также о признании недействительными отдельных положений внутренней документации по организации обслуживания пассажиров и запрете их применения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, — говорится в сообщении.

Суд установил, что авиакомпания систематически бронировала больше мест, чем было на борту. Также компания в одностороннем порядке меняла условия договора, фактически лишая пассажиров возможности лететь. Прокуратура обнаружила, что авиакомпания приняла документ, который неправомерно устанавливал дискриминационный порядок для пассажиров, в том числе для тех, кого могли отстранить от полета.

стоит отметить, что «Сибирь» уже неоднократно штрафовали за овербукинг. В январе 2026 года перевозчик заплатил 30 тысяч рублей за то, что не зарегистрировал пассажира на рейс Иркутск — Санкт-Петербург. Причина — число зарегистрированных людей превысило количество мест в самолете.

Ранее редакция сообщала о том, что с пилота, посадившего лайнер под Новосибирском, взыскивают 119 млн.