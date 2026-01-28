Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Общество

Суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Выяснилось, что компания регулярно бронировала больше пассажирских мест, чем было на самом деле

Транспортная прокуратура выиграла суд против авиакомпании «Сибирь» из-за овербукинга. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Действия авиакомпании «Сибирь», связанные с овербукингом, по иску транспортной прокуратуры признаны незаконными. <…> Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании указанных действий авиаперевозчика незаконными и их запрете, а также о признании недействительными отдельных положений внутренней документации по организации обслуживания пассажиров и запрете их применения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, — говорится в сообщении.

Суд установил, что авиакомпания систематически бронировала больше мест, чем было на борту. Также компания в одностороннем порядке меняла условия договора, фактически лишая пассажиров возможности лететь. Прокуратура обнаружила, что авиакомпания приняла документ, который неправомерно устанавливал дискриминационный порядок для пассажиров, в том числе для тех, кого могли отстранить от полета.

стоит отметить, что «Сибирь» уже неоднократно штрафовали за овербукинг. В январе 2026 года перевозчик заплатил 30 тысяч рублей за то, что не зарегистрировал пассажира на рейс Иркутск — Санкт-Петербург. Причина — число зарегистрированных людей превысило количество мест в самолете.

Ранее редакция сообщала о том, что с пилота, посадившего лайнер под Новосибирском, взыскивают 119 млн.

Источник фото: Infopro54, автор: Gensa Gensa

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : овербукинг Авиакомпания Сибирь

312
0
0
Предыдущая статья
Ипотека с материнским капиталом взлетела на 70% в 2025 году
Следующая статья
Девять нелегальных майнинг-ферм выявили в Новосибирской области в 2025 году

Почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 12 месяцев 2025 года в ГУ МВД по Новосибирской области обратился 251 иностранный гражданин с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание для получения образования. 237 из них получили одобрение, отметили в ведомстве.

В списке заявителей, которые будут обучаться или уже обучаются в образовательных учреждениях города,  есть граждане стран дальнего зарубежья, таких как: Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Камерун, Китай, Мали, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Соединённые Штаты Америки, Того, Туркменистан, Шри-Ланка, Эквадор.

Читать полностью

В Новосибирске из-за ностальгии и проблем в экономике растёт число рюмочных

Автор: Мария Гарифуллина

До Новосибирска дошла питерская и московская мода на рюмочные. Если пять лет назад в городе было несколько таких заведений, то сейчас их уже 14, и два находятся в статусе «открытие ожидается в ближайшее время». Infopro54 поговорил с экспертами ресторанного рынка и выяснил, с чем связан новый интерес к старому формату.

История рюмочных началась в советское время. В дореволюционной России питейные заведения тоже были, но с другими названиями и другими подходами: трактиры, кабаки, пивные. Считается, что рюмочные появились в 1950-х. Широкое распространение получили в Москве, Ленинграде и других городах европейской части России. В Сибири их было значительно меньше. Иногда рюмочные ещё назывались бутербродными, относились они к категории «закусочные специализированные» — все эти слова в полной мере описывают формат. Советская рюмочная — это место, куда приходили выпить и закусить люди с разными доходами. Современные рюмочные сильно от них отличаются.

Читать полностью

Новосибирским предпринимателям предложили субсидии на создание электрозаправок

Автор: Юлия Данилова

Минпромторг России сообщил о новом отборе заявок юрлиц на получение субсидии на компенсацию части затрат на приобретение электрозарядных станций (ЭЗС) постоянного тока («быстрые» электрозарядные станции) и их технологическое присоединение к электросетям. Размещение ЭЗС должно обеспечивать возможность парковки минимум 2 электромобилей не далее, чем в 4 метрах от ЭЗС.

Кроме этого, объект зарядной инфраструктуры должен размещаться:

Читать полностью

Новосибирск стал лидером по приросту автосалонов в 2025 году

Автор: Артем Рязанов

По данным на январь 2026 года в 16 крупных городах России работает около 5,4 тысяч автосалонов, продающих легковые автомобили. Это на 2% больше, чем годом ранее. Увеличение произошло в основном за счёт развития региональных рынков, особенно в Сибири и на Урале.

По данным 2ГИС, Красноярск, Новосибирск и Челябинск стали лидерами по росту числа автосалонов за год: в Красноярске прирост составил 17%, в Новосибирске — 12%, а в Челябинске — 11%. В этих городах активно развивались площадки для продажи подержанных автомобилей, а также салоны, предлагающие китайские и корейские марки, в том числе импортные.

Читать полностью

Власти рассказали, как будут бороться с пробками у четвертого моста Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска планируют решить проблему пробок, вызванных строительством четвёртого моста. Заторы уже появились как на правом, так и на левом берегу. Об этом заявили на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский признал, что на улицах Военной и Ипподромской после запуска моста возникли заторы. Сейчас принимаются меры для устранения пробок и на площади Труда.

Читать полностью

Под Новосибирском планируется создать логистический узел на стыке водных путей

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год по рекам Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов перевезено более 17,1 миллиона тонн грузов и 2,2 миллиона пассажиров. По сравнению с 2020 годом эти показатели возросли на 30% и 20% соответственно. Об этом сообщил пресс-центр аппарата полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.

При этом существует значительный потенциал для дальнейшего увеличения грузооборота и пассажиропотока: Обь-Иртышский бассейн связывает Шёлковый путь и Трансарктический транспортный коридор, что открывает дорогу на перспективные рынки сбыта. Экспертное сообщество ведет системную работу по развитию этого проекта. В полпредстве назвали ключевые предложения, направленные на расширение возможностей судоходства по сибирским рекам:

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

Суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными

Финансы

Ипотека с материнским капиталом взлетела на 70% в 2025 году

Власть

Почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске

Бизнес Рынки

В Новосибирске из-за ностальгии и проблем в экономике растёт число рюмочных

Бизнес Власть

Новосибирским предпринимателям предложили субсидии на создание электрозаправок

Общество

Новосибирск стал лидером по приросту автосалонов в 2025 году

Общество

Власти рассказали, как будут бороться с пробками у четвертого моста Новосибирска

Бизнес Власть

Под Новосибирском планируется создать логистический узел на стыке водных путей

Авто Бизнес

Запуск проекта белорусской компании в Линево запланирован к концу 2026 года

Бизнес Право&Порядок

Общественники потребовали закрыть бар в центре Новосибирска

Недвижимость Общество

Новосибирский застройщик ИЖС признан банкротом

Общество

Мигранты привозят паразитарные инфекции в Новосибирскую область

Финансы

11 миллионов россиян получают зарплату через банк

Авто Бизнес

Резидентом новосибирского ПЛП стал дилерский центр грузовой техники

Общество

В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Власть

Губернатор поздравил с 82-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Бизнес Медицина

Новосибирский НИИТО запатентовал 27 медицинских разработок в 2025 году

Бизнес Право&Порядок

Дело со строительством парка «Авангард» под Новосибирском отнесли к картельным

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности