Свыше 45% выпускников спецклассов Новосибирска продолжают учебу по профилю

В Новосибирской области создано свыше 2300 профильных и специализированных классов для старшеклассников. Они охватывают самые разные сферы — от традиционных естественно-научных и гуманитарных до узкопрофильных авиастроительных и биотехнологических. В общей сложности в профильном обучении задействованы 27 338 учеников 10-11 классов. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минобразования региона.

В ведомстве назвали самые популярные направления в профориентации:

340 технологических классов, где обучаются 5747 учеников;

335 социально-экономических классов с 4756 учениками;

268 гуманитарных классов с 4208 учениками;

199 естественнонаучных классов с 2540 учениками;

8 агротехнологических классов со 105 учениками;

1178 универсальных классов с 9982 учениками.

В 2025–2026 учебном году региональная программа «Специализированные классы» включает 319 классов разной направленности. Среди них больше всего инженерных (169, из которых: инженерное — 93, IT — 50, биотехнологические

— 13, агротехнологические — 10, агро биотехнологические 3). Далее идут медицинские (41), естественно-научные (32), математические (23), авиастроительные (23), кадетские (22), а также девять педагогических классов.

В Минобре подчеркнули, что проект успешно развивается уже более 14 лет и демонстрирует высокую эффективность:

В обучении. Ученики показывают отличные результаты на экзаменах по предметам в специализированных классах естественно-научного, инженерно-технологического, математического и IT направлений. В профориентации. Работа с учениками математических, биотехнологических, IT и инженерно-технологических классов помогает им выбрать будущую профессию.

— За последние два года число инженерно-технологических и IT классов осталось прежним, как и количество учеников в них. Зато количество медицинских классов выросло на 10 по сравнению с 2024 годом, — пояснили в Минобре.

В 2024–2025 учебном году доля учеников в инженерно-технологических классах составила 1,7% от общего числа учащихся всех классов параллелей. В IT-классах этот показатель был 0,9%, а в медицинских — 0,8%.

Из выпускников 11-х классов 45,3% продолжили обучение по профилю в средних и высших учебных заведениях. Среди выпускников IT-классов этот показатель составил 54,2%, а среди медицинских — 95%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске продвигают целевое обучение в вузах, а выпускникам рекомендуют сдавать ЕГЭ по физике.