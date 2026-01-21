Вузы Новосибирска обновляют условия поступления в приемную кампанию 2026 года

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ объявил о ключевом изменении в правилах приема на 2026 год.

В вузе обновляется перечень вступительных испытаний. Для поступления на 10 направлений подготовки абитуриенты должны будут предъявить результаты ЕГЭ по физике. К этим направлениям относятся:

«Приборостроение» (факультет автоматики и вычислительной техники),

«Техническая физика» (факультет летательных аппаратов и физико-технический факультет),

«Электроэнергетика и электротехника» (факультет мехатроники и механизации, факультет энергетики),

«Теплоэнергетика и теплотехника» (факультет энергетики),

«Радиотехника»,

«Конструирование и технология электронных средств»,

«Электроника и наноэлектроника» (факультет радиотехники и электроники),

«Физика»,

«Лазерная техника и лазерные технологии»,

«Фотоника и оптоинформатика» (физико-технический факультет).

На долю этих направлений приходится 30% бюджетных мест, которые выделяются университету.

Проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов отметил, что наличие ЕГЭ по физике значительно увеличит шансы абитуриента по зачислению на бюджет.

— У поступающих еще есть возможность подать заявление на участие в ЕГЭ с нужным набором предметов или внести в него изменения. Мы настоятельно рекомендуем добавлять физику в свой перечень, даже если есть сомнения, — добавил Чернов.

Срок выбора ЕГЭ для одиннадцатиклассников истекает 1 февраля.

Напомним, ранее ректоры вузов Новосибирска заявляли, что выпускники школ должны на ЕГЭ обязательно сдавать физику.

— Сейчас очень сложной задачей становиться набрать высокомотивированных ребят на классическую физику. В августе 2024 года на Всероссийском съезде учителей физики ректор МИФИ Дмитрий Ливанов сказал, что физика должна быть обязательным предметом единого государственного экзамена для школьников во всех вузах. А русский язык можно перевести в тестовый формат «зачет-незачет». Принимать на инженерно-технические специальности людей, которые не знают физику, не очень хорошо, — отмечал Михаил Федорук, который на тот момент был ректором НГУ.

Его поддерживал ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев.

В 2025 году в регионе выросло количество выпускников, которые сдавали ЕГЭ по физике. При этом средний балл оказался «немного ниже, чем в 2024 году». По России в целом та же ситуация: в 2025 году средний балл ЕГЭ по физике — 61,79, в 2024 — 63,21. Хотя, в НГТУ НЭТИ проходной балл по физике вырос в 2025 году на 58 баллов.

На этой неделе Рособрнадзор установил минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году, которые выпускники одиннадцатых классов должны набрать для получения аттестата: русский язык и математика базового уровня — по 24 балла.

Также приняты пороговые значения, необходимые для поступления в вуз:

Иностранный язык — 22 балла,

Профильная математика — 27 баллов,

История, литература — 32 балла,

Русский язык, биология, физика и химия — по 36 баллов,

География — 37,

Информатика — 40 баллов,

Обществознание — 42 балла.

Ранее редакция сообщала о том, что Минобрнауки РФ разработало методику установки предельного числа платных мест в вузах в следующую приемную кампанию. Минимальный средний балл ЕГЭ у «платников», даже по важным для экономики специальностям, во многих вузах не доходит до 50 баллов.