Резидент особой экономической зоны Новосибирска планирует производить вагоны

На территории особой экономической зоны «Новосибирск» запущен в работу сверхсовременный вагоноремонтный комплекс. Об этом сообщили пресс-служба правительства региона. Инициатором проекта является компания ООО «РемТерминал», которая стала официальным резидентом парка в январе 2026 года.

Сегодня запущена первая очередь проекта — создан участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Ведётся строительство колёсно-роликового участка, которое будет закончено до конца 2026 года. В перспективе планируется постройка вагоноремонтного завода с возможностью изготовления собственного подвижного состава. Комплекс также планируется оснастить элементами «цифрового депо» и системами интеллектуального машинного зрения.

Как пояснил Александр Кахидзе, председатель совета директоров ООО «РемТерминал», благодаря технологической интеграции с ТЛЦ «Сибирский», обеспечивается диагностика и ремонт подвижного состава непосредственно в местах погрузки и выгрузки. Это позволяет минимизировать транспортные издержки, сократить простои вагонов и нарастить пропускную способность железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай сообщил, что за 2025 год с терминала ушло почти 270 контейнерных поездов. Рост к 2024 году составил 41%. И это — не окончательная цифра.

«РемТерминал» специализируется на техническом обслуживании железнодорожного подвижного состава. Компания реализует в ОЭЗ проект по строительству цеха текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Ремонтная площадка сможет ежегодно обслуживать до 5400 грузовых вагонов и до 14,5 тысяч колёсных пар. Общий объём инвестиций в проект составит более 120 млн рублей, срок реализации — 5 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что заполнять площадку ОЭЗ планируется до 2035 года. Всего на ней планируется разместить около 20 резидентов. На втором этапе — еще около 30.