Резидент особой экономической зоны Новосибирска планирует производить вагоны

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Для этого компания намерена возвести на площадке вагоноремонтный завод

На территории особой экономической зоны «Новосибирск» запущен в работу сверхсовременный вагоноремонтный комплекс. Об этом сообщили пресс-служба правительства региона. Инициатором проекта является компания ООО «РемТерминал», которая стала официальным резидентом парка в январе 2026 года.

Сегодня запущена первая очередь проекта — создан участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Ведётся строительство колёсно-роликового участка, которое будет закончено до конца 2026 года. В перспективе планируется постройка вагоноремонтного завода с возможностью изготовления собственного подвижного состава. Комплекс также планируется оснастить элементами «цифрового депо» и системами интеллектуального машинного зрения.

Как пояснил Александр Кахидзе, председатель совета директоров ООО «РемТерминал», благодаря технологической интеграции с ТЛЦ «Сибирский», обеспечивается диагностика и ремонт подвижного состава непосредственно в местах погрузки и выгрузки. Это позволяет минимизировать транспортные издержки, сократить простои вагонов и нарастить пропускную способность железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай сообщил, что за 2025 год с терминала ушло почти 270 контейнерных поездов. Рост к 2024 году составил 41%. И это — не окончательная цифра.

«РемТерминал» специализируется на техническом обслуживании железнодорожного подвижного состава. Компания реализует в ОЭЗ проект по строительству цеха текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Ремонтная площадка сможет ежегодно обслуживать до 5400 грузовых вагонов и до 14,5 тысяч колёсных пар. Общий объём инвестиций в проект составит более 120 млн рублей, срок реализации — 5 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что заполнять площадку ОЭЗ планируется до 2035 года. Всего на ней планируется разместить около 20 резидентов. На втором этапе — еще около 30.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор- пресс-служба.

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске и еще 36 российских городах в феврале 2026 года отмечен рост заболеваемости респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РС-инфекцией). По данным еженедельного мониторинга НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, на седьмой неделе 2026 года частота выявления РС-вируса достигла максимального значения за весь эпидсезон, составив 2,5% от числа обследованных больных. Это самый высокий показатель с 40-й недели 2025 года.

Наиболее уязвимы перед инфекцией оказались дети раннего возраста. Среди малышей до двух лет вирус подтвердился в 9% случаев, среди дошкольников 3–6 лет — в 4,9%. Реже РС-вирус выявляют у школьников и взрослых — 2% и 0,8% соответственно.

Читать полностью

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

«Расцветай в Солнечном» — квартал комфорт-класса новосибирского застройщика в одном из активно развивающихся микрорайонов Красноярска. Это два 25-этажных монолитно-кирпичных дома с закрытым двором «без машин», прогулочными зонами, кафе, магазинами и озеленением, которое меняет облик территории в зависимости от сезона.

Вокруг «Расцветай в Солнечном» сформирована вся инфраструктура. Школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, спортивные секции, аптеки, торговые сети и комплексы — в шаговой доступности.

Читать полностью

Вузы Сибири становятся всё более привлекательными для молодёжи из Африки

Центр народной дипломатии, поддерживаемый новосибирской ГК «Расцветай», успешно укрепляет позиции российского образования в Африке. Деятельность организации включает запуск межвузовских программ, преподавание русского языка и открытие инженерных классов в африканских школах. Особое внимание уделяется подготовке к ЕГЭ выпускников из стран Сахеля.

Подготовка квалифицированных кадров имеет ключевое значение для экономического развития любой страны и напрямую связана с достижением технологического и идеологического суверенитета. Президент России Владимир Путин обозначил продвижение российского образования в Африке как один из приоритетов внешней политики, направленный на укрепление двусторонних отношений. Россия заинтересована в развитии сотрудничества, и речь не только о возможностях «мягкой силы», но и популяризации отечественных технологий в противовес западным, турецким и китайским конкурентам.

Читать полностью

С 1 марта меняются правила использования земли в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения земельного законодательства, которые меняют подход к установлению и изменению видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области.

Закон от 31.07.2025 № 295-ФЗ впервые на законодательном уровне закрепляет само понятие «вида разрешенного использования». Теперь это четко определенная деятельность, которую с учетом всех ограничений можно вести на участке, а также над и под его поверхностью.

Читать полностью

Рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года по сравнению с прошлым месяцем в Новосибирской области выросли цены на услуги организаций культуры. При этом заметно подорожали билеты в кино. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

По данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в целом по стране поток зрителей в кинотеатры на новогодних праздниках вырос по сравнению с прошлым годом на 49%.

Читать полностью

В Новосибирской области более 60% жалоб по госзакупкам связаны со здравоохранением

Автор: Мария Гарифуллина

Управление Федеральной антимонопольной службы подвело итоги работы с жалобами участников госзакупок за 2025 год. Редакция Infopro54 ознакомилась с итоговым документом. Всего в прошлом году поступило 828 жалоб — это на 9,4% меньше, чем в 2024-м (тогда их было 914). Из общего количества 164 жалобы (19,8%) поданы на федеральных заказчиков, 479 (57,8%) — на областных, 185 (22,4%) — на муниципальных.

Часть поданных жалоб была отозвана. В общей сложности региональное управление ФАС рассмотрело за прошедший год 611 жалоб. Из них 230 (37,6%) признаны обоснованными или частично обоснованными. Основные нарушения касаются размещения информации в единой информационной системе, порядка отбора участников, применения национального режима, а также установления требований, ограничивающих количество участников закупок.

Читать полностью
